Cambio di location per il V Memorial Vincenzo Simonini | quest' anno si terrà al laghetto

Troppe richieste per “Carmen Consoli & Friends” - Cambio location : E’ boom di richieste per il concerto-evento “Carmen Consoli & Friends per Namastè” che il 1° giugno a Catania

Cambio di location per il concerto Carmen Consoli & Friends per le troppe richieste : dove si terrà l’evento l’1 giugno : Il concerto Carmen Consoli & Friends cambia location: per far fronte alle numerose richieste di biglietti, è stato necessario un Cambio di location per l'evento in programma l'1 giugno a Catania. Inizialmente prevista a Villa Bellini, il concerto Carmen Consoli & Friends si sposta in Piazza Duomo grazie alla disponibilità del Comune, più grande e più consona ad accogliere il numeroso pubblico previsto. Il concerto della cantantessa ...