Calciomercato | Rakitic | “da rivale di Cristiano Ronaldo se lascia Real sono contento”

calcioweb.eu

: Calciomercato Real Madrid, l’auspicio di Rakitic: “Felice se CR7 lascia i blancos, Messi e il Mondiale…” - MondoPalermo : Calciomercato Real Madrid, l’auspicio di Rakitic: “Felice se CR7 lascia i blancos, Messi e il Mondiale…” - Mediagol : #Calciomercato Real Madrid, l’auspicio di Rakitic: “Felice se CR7 lascia i blancos, Messi e il Mondiale…'… - DNAJUVE1897 : Dalla Spagna - Suarez svela l'offerta della Juve per #Rakitic? #Juve #ForzaJuve -

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Ho difficolta’ a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il Calcio e’ sempre in continuo movimento e accadono molte cose. E’ il giocatore che fa la differenza nelMadrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore. Come ho fatto con Zidane, gli auguro ogni bene”. Cosi’ Ivan, dal ritiro mondiale della Croazia, a proposito della possibilita’ che CR7 lasci ilMadrid nelle prossime settimane. Sulla sfida contro il compagno del Barcellona, Leo Messi, il centrocampista croato – avversario dell’Argentina nel Girone D – aggiunge: “Nel Calcio nessuno ha trovato la formula per fermare Messi. Ne’ Dalic (suo compagno di Nazionale), ne’ io, ne’ nessun altro finora e’ ...