Calciomercato Napoli | è il giorno di Simone Verdi | visite mediche e firma

Calciomercato Cagliari - il doppio innesto può arrivare dal Napoli : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, doppio mossa nelle ultime ore ed innesti che potrebbero arrivare dal Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel ...

Calciomercato Napoli : Leno in pole - ma avanza Sirigu : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport LE PARATE DI Sirigu Cannavaro: No ad Hamsik per il Napoli Napoli, il giorno di Verdi

Calciomercato Napoli - Sirigu in risalita : la richiesta del Torino : Calciomercato Napoli – Dopo l’annuncio dell’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti, il Napoli si tuffa sul mercato con l’obiettivo di regalare al tecnico una squadra fortissima. La prima situazione da risolvere è quella legata al portiere, non è facile la trattativa con il Leverkusen per Leno, la richiesta del club tedesco è di 25 milioni di euro, gli azzurri non intendono superare i 18. L’alternativa porta a ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto su Jorginho-Manchester City : Calciomercato Napoli – Sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra il Napoli ed il Manchester City, la conferma arriva direttamente dal presidente De Laurentiis attraverso un’intervista rilascia al ‘The Sun’: “Non c’è ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Tutto può accadere, c’è anche la possibilità che il trasferimento si chiuda nei prossimi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Jorginho-Manchester City? Si può chiudere nei prossimi giorni' : Quattro stagioni e mezzo in azzurro per Jorginho, una carriera letteralmente esplosa a Napoli anche e soprattutto grazie a Maurizio Sarri, che ne ha saputo valorizzare le caratteristiche fisiche e ...

Calciomercato Napoli : suggestiva idea Cavani in uscita dal PSG - Ancelotti ci pensa : Calciomercato Napoli- La squadra partenopea è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta, visto che, negli ultimi due anni, dopo la partenza di Higuain, non ce l’ha mai avuto. Milik, infatti, non ha del tutto convinto, alla luce dei vari infortuni che hanno frenato il giovane polacco. suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ...

Calciomercato Napoli - il compleanno è di Ancelotti ma si diventa grandi in due : Oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti. Ed oltre ad unirci agli auguri del presidente De Laurentiis, non credo che siamo gli unici ad aspettarci un regalo. Non tanto per lui, quanto per il Napoli. È ...

Calciomercato Napoli - ag. Jorginho : 'Niente City? Non sarebbe contento' : Il Napoli sta per dire addio a Jorginho. Anche se l'intesa con il Manchester City non è stata ancora trovata. Balla qualche milione, come riferito dal suo agente a Calcio Napoli 24: "Il giocatore sta ...

Calciomercato Napoli - piace Lobotka per il dopo Jorginho : Piedi buoni, fisico minuto ma idee da vendere. Stanislav Lobotka è un profilo che piace eccome al Napoli , un altro nome inserito nella lunga lista della spesa di Aurelio De Laurentiis. Classe '94, il ...

Calciomercato - Tolisso : 'De Laurentiis mi telefonò per portarmi al Napoli' : Cresciuto nel Lione e passato al Bayern l'anno scorso per 41 milioni di euro, Tolisso ha svelato alla Gazzetta dello Sport di aver avuto la possibilità di trasferirsi in serie A : "Sono stato davvero ...

Calciomercato Napoli/ Brancatisano : Sirigu? Era meglio Perin! Via Callejon e Jorginho... - esclusiva - : Calciomercato Napoli: intervista esclusiva a Pietro Brancatisano sulle prossime mosse di mercato campano. Si cerca il numero 1: in arrivo Sirigu?.

Calciomercato Napoli - tra lunedì e martedì firma Verdi : contratto di 5 anni : Tutto fatto, ultime problematiche burocratiche legate alle stesura dei contratti risolte: Simone Verdi sarà un giocatore del Napoli, accordo totale. Manca solo l'annuncio relativo al trasferimento ...

Calciomercato Napoli - Mertens sicuro : “non andrò in Cina” : “Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire”. Lo ha detto Dries Mertens in uno speciale a lui dedicato dalla tv belga Een, da cui sono state tratte queste dichiarazioni ...