Calciomercato Milan | per il ruolo di esterno si pensa a Castillejo del Villarreal

Calciomercato Milan - Gattuso : «Vado al Mondiale a vedere qualche giocatore» : Così Rino Gattuso , parlando a Sky sport, prima di salire sull'aereo che lo porterà in Russia, dove assisterà a un pezzo di Mondiale. "Ho il dovere di preparare al meglio la stagione. La famiglia non ...

Milan vs Juventus : è asta sul Calciomercato! Tutti i dettagli : Milan e Juventus in corsa per accaparrarsi uno dei pezzi pregiati del mercato a costo zero, Tutti i dettagli sulle trattative in corso-- Il calciomercato sta entrando pian piano nel vivo, ed i club della nostra Serie A stanno tentando in Tutti i modi di rafforzarsi in vista della prossima annata. Il Milan, come noto, non avrà disponibilità economiche illimitate, e proprio per questo sta dando un’occhiata molto attenta al mercato dei parametro ...

Calciomercato - Bonucci : «Futuro? Col Milan nessun problema» : MONTREAL - "I tifosi sono preoccupati per una mia partenza? Non c'è alcun tipo di problema. Ora l'importante è che la società spenga le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire ...

Milan - Bonucci parla ai tifosi rossoneri : Calciomercato ed obiettivi futuri : Leonardo Bonucci ha parlato da capitano ai tifosi del Milan, tentando di tranquillizzare l’ambiente in merito al suo futuro e non solo… Leonardo Bonucci è stato eletto a gran voce capitano del Milan, nella scorsa annata. La stagione non è stata delle migliori, ma il progetto rossonero proseguirà nella prossima stagione con ambizioni rinnovate. Da buon capitano, Bonucci ha voluto tranquillizzare i tifosi in merito alle tante voci di ...

Calciomercato Milan - si cerca l'intesa col Monaco per Falcao : MilanO - Finora le operazioni del Milan si sono concentrate sui parametri zero: e teoricamente anche per Radamel Falcao si potrebbe arrivare a un acquisto a costo pari allo zero. La modalità sarebbe ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : 'Abbiamo richieste ma non cediamo i migliori. Attesa Uefa? Un'avventura' : "Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori". Parola di Massimiliano Mirabelli: il direttore sportivo del Milan ha assistito all'amichevole tra Svizzera e Giappone a Lugano, dove ha parlato del ...

FELLAINI O CEBALLOS AL MILAN? / Calciomercato - i rossoneri lavorano all'arrivo di un grande centrocampista : FELLAINI o CEBALLOS al MILAN? Calciomercato, i rossoneri lavorano all'arrivo di un forte centrocampista. Nell'agenda di Mirabelli e Fassone ci sono i calciatori di Real e Manchester.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Montolivo via dal Milan / Calciomercato - il centrocampista finisce nel mirino del Werder Brema : Montolivo via dal Milan, Calciomercato: il Werder Brema piomba sul centrocampista che i rossoneri potrebbero decidere di lasciarlo partire anche per il contratto in scadenza 2019.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Calciomercato Milan - scatto per l’attacco : Falcao ad un passo : Calciomercato Milan – Il Milan ha deciso di rompere gli indugi nelle ultime ore, deciso il colpo in attacco da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Un problema evidente della scorsa stagione è stato il reparto avanzato con il solo Cutrone in grado di essere decisivo, per questo la dirigenza rossonera ha deciso di iniziare la nuova campagna estiva con un big in attacco. E’ ai dettagli infatti la trattativa per Radamel Falcao, dietro ...

Calciomercato Milan - Donnarumma : Raiola lo offre alla Roma (rumors) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando per acquistare un attaccante di qualita', che sia in grado di assicurare venti/venticinque reti a stagione. Uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è Alvaro Morata, reduce da una stagione molto deludente al Chelsea. Il calciatore spagnolo vorrebbe tornare in Italia, dal momento che gli nasceranno due gemelli ...

CALLEJON AL MILAN?/ Calciomercato - lo spagnolo piace ma con gli addii di Kalinic e Silva serve una prima punta : CALLEJON al MILAN? Calciomercato, l'esterno spagnolo del Napoli pare aver fatto una mezza promessa ai rossoneri che se la devono vedere anche con i problemi legati al fairplay finanziario.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:15:00 GMT)