Calciomercato Lazio | Acerbi ai dettagli | le cifre del colpo per Inzaghi

Calciomercato Lazio/ Miele : il Papu Gomez non arriverà come Freuler - mentre per Petagna... - esclusiva - : Calciomercato Lazio: intervista esclusiva a Mario Miele sulle prossime mosse dei biancocelesti. Si cercano i nerazzurri Petagna, Papu Gomez e Freuler.

Calciomercato. La Lazio ha scelto Proto : pronto un biennale : Per il portiere è pronto, secondo il 'Corriere dello Sport', un biennale. Il belga porterà a Roma esperienza e professionalità, e sarà pronto a far rifiatare Strakosha nei momenti di stanchezza del ...

Calciomercato. Continua l'interesse per Wesley : Lazio pronta ad inserire nell'affare una contropartita : ... far salire la squadra, servire assist, e metterla in rete, anche di testa data la sua altezza: per queste caratteristiche piace molto alla Lazio , tanto che, come riporta il 'Corriere dello Sport', ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic : 'Il mio futuro? Lo deciderò dopo il Mondiale' : Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora incerto. Per sapere dove giocherà nella prossima stagione bisognerà aspettare la fine del Mondiale. Il giocatore ha fatto sapere di voler attendere prima di ...

Calciomercato Lazio - ecco il sostituto di Felipe Anderson - doppia mossa per l’attacco : Calciomercato Lazio – Manovre in attacco in casa Lazio, in particolar modo la dirigenza biancoceleste attivissima nelle ultime ore. Movimento in uscita, quasi definita la cessione di Felipe Anderson al West Ham, accordo di massima sulla base di 30 milioni più 8 di bonus, vicinissima alla richiesta del club biancoceleste. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è stato individuato il sostituto, si tratta ...

Calciomercato Lazio - doppio colpo in arrivo! Intanto Felipe Anderson… : Lazio pronta a piazzare un doppio colpo di Calciomercato, Tare alle prese con due trattative molto importanti per puntellare la rosa Lazio scatenata in queste ore di Calciomercato. Il ds del club capitolino Igli Tare, sta per mettere a segno un doppio colpo non da poco. In arrivo infatti il sostituto di De Vrij, ma non solo. Si tratta del centrale del Sassuolo Francesco Acerbi, col quale la Lazio ha raggiunto un accordo di massima che potrebbe ...

Calciomercato : Laxalt verso la Lazio : Salutato l’arrivo di Criscito, il Genoa sta per salutare Diego Laxalt, giocatore molto amato dai tifosi. L’esterno uruguaiano infatti è ad un passo dalla Lazio che lo vorrebbe a titolo definitivo. Con il giocatore, impegnato nei Mondiali in Russia, la società biancoceleste avrebbe già trovato un accordo e ora partirebbe la trattativa con il Genoa che valuta Laxalt 15 milioni di euro. Intanto però il Grifone si muove anche in entrata ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson al West Ham : quasi chiusa una doppia trattativa in entrata : Calciomercato Lazio – Manovre di Calciomercato in casa Lazio, la squadra biancoceleste è reduce da una stagione molto importante nonostante la mancata qualificazione in Champions League ed adesso il presidente Lotito si tuffa sul mercato per regalare una squadra forte al tecnico Simone Inzaghi. Ad un passo la cessione di Felipe Anderson, destinazione West Ham, nelle casse del club biancoceleste poco più di 30 milioni di euro. Ed in ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - clamoroso tentativo per Belotti : Calciomercato Lazio – Sono ore calde per il mercato della Lazio, in particolar modo tutti pazzi di Milinkovic-Savic, per i biancocelesti quasi impossibile riuscire a confermare il serbo dopo la mancata qualificazione in Champions League, tante le big interessate, oltre ad alcune contropartite come parte cash nelle casse del club dovrebbero entrare almeno 80 milioni di euro. Simone Inzaghi ha chiesto un attaccante di primo livello per ...

Calciomercato Lazio - lontano il rinnovo di Felipe Anderson. E il West Ham insiste : Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza di Felipe Anderson alla Lazio. I margini per il rinnovo di contratto del brasiliano sono sempre più ridotti, resta la distanza tra le parti. Nelle ...

Calciomercato Lazio - niente rinnovo per Felipe Anderson : il brasiliano messo ufficialmente sul mercato : La Lazio e Felipe Anderson hanno deciso di comune accordo di separarsi, ma al momento non sono arrivate offerte per l’esterno brasiliano niente rinnovo e strade destinate a separarsi, nonostante le buone prestazioni offerte nel corso dell’ultima stagione. Felipe Anderson e la Lazio hanno scelto di dividersi, una decisione maturata dopo alcuni colloqui avvenuti negli scorsi giorni tra il club biancoceleste e l’entourage del ...

Calciomercato. Lazio - mister Inzaghi ripensa alle fasce : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', oltre ad un possibile ricambio, l'allenatore biancoceleste potrebbe far mettere a segno alla società dei colpi di mercato per rinvigorire, ancor di più, la sua ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...