Cagnolina morta in Calabria | legata e chiusa in un sacco 

: Un’altra cagnolina trovata morta in Calabria - likenews3 : Un’altra cagnolina trovata morta in Calabria - LaCnews24 : Cagnolina morta trovata in un sacco, Brambilla: ''E' emergenza maltrattamenti'' - Patty50347651 : RT @mvbrambilla: Un’altra cagnolina incinta trovata morta, legata e chiusa in un sacco a Cosenza. É emergenza maltrattamento #animali https… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Da un orrore all’altro: a pochi giorni dal caso di Luce, un’altra, probabilmente incinta, è stata trovatain un sacco, con segni di violenza. E’ tempo che il Parlamento reagisca di fronte a fatti così gravi: appena possibile, sia calendarizzata in commissione la mia proposta di legge per inasprire le pene a carico di chi maltratta e uccide gli animali”. Lo sostiene la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente del Movimento animalista e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, “commentando il nuovo, orribile caso – è detto in un comunicato – di probabile animalicidio a Rende (Cosenza), a pochi chilometri dal luogo dove era stata ritrovata Luce”. “Chi ha voluto disfarsi della cagnetta, di taglia media – aggiunge Brambilla – le ha legato le zampe anteriori e ...