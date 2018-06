Buffon-Psg | tutto pronto per l’annuncio | cifre da capogiro ed assalto alla Champions

PSG - non solo Buffon : assalto a Dybala. Intanto la Juve abbraccia Emre Can : PSG, NON solo Buffon- Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Paris United”, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani su Paulo Dybala. Come si legge, il fratello-agente del giocatore argentino, avrebbe offerto il numero 10 bianconero al PSG. I francesi starebbero seriamente pensando di cedere Cavani, e puntare forte su un nuovo attaccane di […] L'articolo PSG, non solo Buffon: assalto a Dybala. Intanto la Juve ...

Fair Play Finanziario - il Psg rischia il blocco del mercato : Buffon in stand-by : L'anno scorso è stata la squadra regina del calciomercato, spendendo circa 400 milioni di euro per due pezzi da 90 come Neymar e Mbappé. I due super acquisti non sono bastati però a centrare l'...

Buffon al Psg? Alena Seredova risponde così : Solo questione di giorni prima dell’annuncio del passaggio di Buffon al Psg, nel frattempo l’ex moglie del portiere Alena Seredova parla così del portiere a Premium Sport: “Buffon al Psg? Sono l’ultima a sapere questo tipo di cose. Se i miei figli stanno studiando il francese? I miei figli, se dovranno imparare un’altra lingua, non sarà certo un problema visto che parlano già italiano, inglese e ceco. Se gli ...

PSG-Buffon - arriva la decisione dell’UEFA : 3 giornate di squalifica : PSG-Buffon- E’ arrivata la sentenza dell’Uefa su Gigi Buffon. 3 giornate di squalifica dopo il post partita del portiere dopo Real Mardrid-Juventus. 3 giornate di squalifica, le quali non dovrebbero complicare il passaggio del portiere al PSG. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. SALTERA’ LE PRIME 3 PARTIRE DELLA FASE A GIRONI Gigi Buffon, […] L'articolo PSG-Buffon, arriva la decisione ...

Buffon - tre giornate di squalifica dall’Uefa/ Stangatina per il portiere Juventus : ora il PSG? : Buffon, tre giornate di squalifica dall’Uefa, Stangatina per il portiere Juventus: ora il PSG? L'estremo difensore ormai ex bianconero, fermato per solo tre partite(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Fair Play finanziario - guai in vista per il Psg : cessioni illustri obbligate e Buffon… : Fair Play finanziario, il Psg si appresta ad effettuare una campagna di calciomercato basata su alcune cessioni illustri prima di poter acquistare Il Fair Play finanziario pende sulla ‘testa’ del Psg. La società del club francese, sa bene di dover limitare le proprie spese a seguito di un’estate 2017 ricca di colpi ad effetto come Neymar e Mbappè. Trattenersi però potrebbe non bastare. Secondo L’Equipe infatti, ...

PSG : arriva la firma del nuovo portiere - ma non è Buffon… FOTO : PSG- Il PSG scherza con Buffon in attesa del via libera dell’Uefa. Di fatto, mancherebbe solamente il via libera della massima carica Europea per l’ufficialità dell’operazione. Contratto biennale da 8 milioni di euro netti a stagione. IL PSG SCHERZA… Nel frattempo, il club parigino scherza con i tifosi, presentando il nuovo portiere Garissone. Il fresco […] L'articolo PSG: arriva la firma del nuovo portiere, ma non ...

Caso Buffon-Oliver - attesa la sentenza dell'Uefa. Il Psg è in ansia : TORINO - La sentenza potrebbe arrivare in giornata, ma non è detto. La commissione disciplinare dell'Uefa ha cominciato a discutere del Caso Buffon, l'ex capitano della Juventus espulso la sera dell'...

PSG - annuncio social : 'Aspettate un portiere...'. Ma non è Buffon : La Juventus è ormai il passato, Gigi Buffon ha salutato tutti nella conferenza d'addio e in occasione dell'ultima partita di campionato contro l'Hellas Verona. Ma il portiere italiano ha ancora voglia ...

Buffon attende l'Uefa : la firma con il Psg dipende dall'entità della squalifica : Gianluigi Buffon-Psg , il matrimonio si farà: è solo questione di ore. l'Uefa si pronuncerà infatti nella giornata di oggi circa la squalifica del 40enne di Carrara, che aveva rimediato il cartellino ...

Buffon-Psg - firma in attesa. Oggi la sentenza dell'Uefa sulla squalifica del portiere : Oggi è il giorno decisivo per il futuro di Gigi Buffon. Pochi dubbi - anzi praticamente nessuno - su quella che sarà la prossima destinazione, il Psg, ma la firma con i parigini è legata alla sentenza ...

Garcia : 'Balotelli tra i più forti in Italia. Buffon-Psg? Gran colpo. L'Italia deve ripartire dai giovani' : Tornare in Serie A, perché no?" Il discorso ritorna inevitabilmente sul tema Nazionale quando mancano solo due settimane all'inizio della Coppa del Mondo: "Mai mi sarei aspettato L'Italia fuori dal ...

PSG - arriva Buffon : 3 giornate di squalifica dall’Uefa? : PSG, arriva Buffon- Tutto fatto, manca ormai solamente l’ufficialità al passaggio in terra francese di Gigi Buffon. L’ormai ex portiere bianconero firmerà un ricco contratto biennale da circa 8 milioni di euro netti a stagione. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. 3 giornate DI squalifica? Secondo le ultime indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, Buffon […] L'articolo PSG, arriva Buffon: 3 giornate di ...

Ansia Buffon - in arrivo la sentenza dell’Uefa dopo i fatti di Madrid : a rischio il suo trasferimento al Psg : Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la sentenza dell’Uefa nei confronti di Buffon, nei confronti del quale sono stati aperti due procedimenti dopo il rosso di Madrid E’ arrivato il giorno tanto atteso, Gigi Buffon conoscerà oggi la sentenza relativa ai due procedimenti aperti dall’Uefa nei suoi confronti dopo Real Madrid-Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel finale del match con i blancos, ...