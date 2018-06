Bufala del rapimento di bimbi su Whatsapp fa due vittime | linciati e uccisi dalla folla

Roberto Benigni è morto a Milano - ma è una Bufala/ Un'altra fake news : il precedente del 2014 : Roberto Benigni è morto in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una bufala. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, morto l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Il caso del cambio Lira – Euro – Marco tedesco oggi 31 maggio : Bufala e disinformazione? : C'è un vero e proprio caso che ha ripreso piede oggi 31 maggio a proposito del cambio Lira - Euro - Marco tedesco. Sui social, infatti, sta girando un immagine che evidenzia come al momento dell'arrivo della moneta unica Europea 1000 lire ammontassero a 1,01 marchi e che, al contempo, 1000 lire corrispondessero a 0,51 Euro. Fin qui siamo su valori tutto sommati corrispondenti alla realtà, ma la vera questione riguarda la conversione tra Marco ed ...

Il calciomercato si accende attorno ad Higuain : la Bufala sull’Inter ed il pressing del Chelsea : Gonzalo Higuain al centro di numerose chiacchiere di calciomercato, più o meno fondate: ecco le ultime indiscrezioni sul Pipita della Juventus Gonzalo Higuain ha terminato l’ennesima stagione vincente in casa Juventus. Un’annata tra alti e bassi, ma comunque proficua per il talento argentino che ha conquistato la convocazione per i Mondiali con la maglia della sua Nazionale. In chiave calciomercato però, diverse voci attorno al suo ...

Nadia Toffa - accusa choc dopo la Bufala della morte : «Usa il cancro per farsi pubblicità» : Nadia Toffa non è morta , come ha sostenuto una bufala circolata giorni fa, ma sta ancora combattendo contro il cancro. E la sua arma vincente contro quanti l'avevano data per spacciata è stata l'...

Governo - Di Maio : “Scusa dei mercati è una Bufala. Con Cottarelli vergognoso unicum nella storia della Repubblica” : “Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana”, con “il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al Governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un Governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega”. Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, in un video postato su ...

“Nadia Toffa è morta” : l’inaccettabile fake news sulla scomparsa della bresciana - la Bufala che fa indignare il web : Nadia Toffa e le vergognose speculazioni sul suo stato di salute, sul web circola la bufala assurda della morte della presentatrice bresciana Il silenzio social di Nadia Toffa e la sua non partecipazione a Le Iene hanno fatto preoccupare i fan sullo stato di salute della presentatrice bresciana. Sottoposta a chemioterapia, a causa del cancro da cui è affetta, la giornalista è debilitata e perciò costretta a riposare lontana dalla tv e dal suo ...

Attivo nuovo codice della strada 2018 per guida con telefono? Bufala a metà : Il nuovo codice della strada 2018 o almeno il presunto tale con focus sulla guida con telefono e le sanzioni che ne derivano è il protagonista di una nuova catena WhatsApp più che virale in queste ore. Una foto mostrerebbe un documento scarno con le direttive in arrivo in questo mese di maggio per disciplinare il comportamento degli automobilisti. Si tratta dell'ennesima Bufala oppure no? Non è la prima volta che affrontiamo l'argomento. ...

Giuseppe Conte - Presidente del Consiglio 2018/ Curriculum - nuove accuse : “studi a Cambridge? Una Bufala” : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 2018: Curriculum "taroccato" nuove accuse da un avvocato, «studi a Cambridge? Tutto falso, una bufala. Lo so perché io c'ero»(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:44:00 GMT)

La Bufala del balzo dello spread Non è colpa di Di Maio e Salvini : Su tutti i principali siti e giornali italiani on line torna il tormentone dello spread. Chi non ricorda l'impennata del differenziale Btp-Bund che nel 2011 portò alle dimissione del governo Berlusconi e la discesa in campo di Mario Monti!? Con la stagione lacrime e sangue che subentrò!? Segui su affaritaliani.it

Il caso della leucemia di Riccardo Capriccioli con richiesta sangue al 3282694447 : altra Bufala? : Si fa davvero fatica a comprendere il sensi delle catene come quella che oggi 14 maggio ci parla della leucemia di Riccardo Capriccioli, con richiesta urgente di sangue associata e con un numero mobile associato per mettersi in contatto con chi di dovere (3282694447). Si tratta di una bufala o c'è effettivamente bisogno del nostro aiuto? Solite speculazioni social quelle che in queste ore stanno girando moltissimo su Facebook, oppure tutti noi ...

Prezzo biglietti aerei : la Bufala delle tasse aeroportuali - : ... alle polemiche di alcune compagnie aeree che sostenevano che, la riduzione delle tasse aeroportuali, avrebbe determinato sconti sui voli consistenti tali da spingere l'economia di molti Paesi e ...

WhatsApp - attenzione alla Bufala delle scarpe Adidas Video : Come al solito la famosa applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è vittima di quel fenomeno denominato pishing, ovvero quello secondo cui i criminali del web immettono delle trappole [Video] allo scopo di chiedere i dati sensibili degli utenti per truffarli. Stavolta, però, lo stratagemma utilizzato è alquanto singolare, vediamo qual è, come riconoscerlo e i modi per evitarlo. Un regalo allettante soprattutto per i giovani La truffa ...

Fake news sulla salute - la campagna dell’Ordine dei Medici : “Una Bufala ci seppellirà” : “Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo“. “Avevo acquistato sul web un farmaco miracoloso”. “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”. Sono alcuni degli epitaffi che, sovrastati da una croce, campeggiano su altrettante lapidi nella campagna ‘Una bufala ci seppellirà?’, lanciata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Manifesti dal retrogusto macabro per ...