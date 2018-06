Bruce Springsteen | guarda la sua performance ai Tony Awards VIDEO

Bruce Springsteen - all'asta il testo scritto a mano di Born to Run : Bruce Springsteen il mito del rock nato in una famiglia italo-americana del New Jersey, ha raggiunto la popolarità mondiale con l'uscita dell'album Born to Run del 1975 dal quale è tratto l'omonimo ...

Patti Smith - Bruce Springsteen e Michael Stipe/ Video - sul palco insieme per i 40 anni di Because the Night : Bruce Springsteen e Michael Stipe si sono uniti sul palco a New York a Patti Smith per celebrare i 40 anni del brano Because the Night scritto insieme dai due musicisti(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:55:00 GMT)