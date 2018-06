Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su Austria (2) : (AdnKronos) – “Non siamo contrari al trasferimenti delle merci su rotaia, anzi crediamo fermamente nell’intermodalità. Ma pensare di poter trasferire in toto lungo la ferrovia ciò che oggi viaggia su gomma significa non avere il senso della realtà”, afferma Uggè. ‘Facciamo appello al ministro Toninelli perché ribadisca in maniera ancora più decisa la posizione assunta in merito dal suo predecessore, e la necessità ...

Brennero : Conftrasporto - Toninelli intervenga con decisione su Austria : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, “intervenga con decisione nei confronti del Governo Austriaco”. A chiederlo è il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè alla vigilia del Brenner Meeting, l’incontro di domani tra i ministri dei Trasporti dei Paesi che insistono lungo l’asse del Brennero. Il tema è il contingentamento dei mezzi pesanti ...

Brennero : Conftrasporto - 70 km di tir in coda - effetto contingentamento voluto da Austria : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Settanta chilometri di coda. Succede oggi, al Brennero, dove da ore un serpentone di Tir sta coprendo il tratto autostradale da Bolzano a Vipiteno. È l’effetto del contingentamento dei mezzi pesanti adottato dal Tirolo (300 Tir ogni ora, e nelle prossime 2 settimane so

Brennero : Conftrasporto - no aumenti pedaggio su A22 : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – No all’aumento del pedaggio sulla A22 e al divieto di circolazione ai Tir sulla statale del Brennero. Il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, boccia le richieste avanzate al Governo dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. ‘Le dichiarazioni di Kompatscher, oltre ad apparire in contrasto con il quadro giuridico della materia, mi sembrano anche inopportune ...