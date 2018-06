Braccio di ferro sui migranti. Salvini : “Basta obbedire” : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Continua il Braccio di ferro tra il governo italiano e Malta sul caso della , bloccata in mare in attesa di indicazioni. “L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no” ha ribadito in un post su Facebook, tornando a rilanciare l’hashtag #chiudiamoiporti. “Oggi – ha scritto il ministro dell’Interno – anche la nave Sea Watch 3, ...

Aquarius - Braccio di ferro Italia-Malta. De Magistris e Orlando disponibili all'accoglienza : Da ieri in campo un vero e proprio atto di forza nelle acque internazionali. Lo scontro Italia-Malta sulle sorti della nave Aquarius, bloccata in mare con 629 migranti a bordo.

Braccio di ferro con Malta - Salvini chiude porti italiani a 600 migranti su nave Aquarius : Teleborsa, - Salvini al cospetto col problema sbarchi in rotta di collisione con Malta: niente porti italiani per i 600 migranti raccolti in mare dalla nave Aquarius che batte bandiera di Gibilterra. ...

Migranti - Braccio di ferro con Malta. Salvini chiude i porti italiani : «La nave Aquarius attracchi a La Valletta» : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo (tra cui 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte). La replica: non siamo competenti sul caso....

Il Braccio di ferro tra Merkel e Trump nella prospettiva di una foto : Tra le migliaia di foto scattate nel weekend a Charlevoix, ce n'è una che meglio di tutte riassume il G7. È l'immagine che ritrae Donald Trump seduto a un tavolo. Di fronte a lui c'è la cancelliera Angela Merkel, che si sporge verso l'interlocutore in una scena che, per certi versi, ricorda un'aula di tribunale.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung. --- Day two of the ...

Copasir - Braccio di ferro Pd-FdI per la presidenza. Sullo sfondo i rapporti Lega-Russia : ROMA - Le simpatie per Putin di Matteo Salvini che innervosiscono gli Usa. Il potenziale conflitto di interessi della ministra della Difesa grillina , Elisabetta Trenta , che sarà costretta dopo la ...

Comunicazioni - è Braccio di ferro La Lega vuole 'garantire' Silvio Viceministri e sottosegretari : i nomi : Governo Lega-M5S, incassata la fiducia dal Parlamento ora si punta a chiudere la squadra di governo con la nomina di Viceministri e sottosegretari. Ad affiancare Matteo Salvini al Viminale sarà un fedelissimo della Lega come il deputato Nicola Molteni... Segui su affaritaliani.it

Braccio di ferro sulle nomine : Mentre il governo si prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l'esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. ...

Lega-M5S - Braccio di ferro sui sottosegretari col nodo delle Tlc : Una valanga di sottosegretari, quattro capigruppo, tutte le presidenze delle Commissioni e una corposa quanto attesa infornata di nomine in aziende partecipate dallo Stato con in testa la Cassa ...

È iniziato il Braccio di ferro tra Pochettino e il Real Madrid : E la verità è che i campioni d'Europa non possono di certo aspettare la fine della Coppa del mondo prima di annunciare il loro nuovo allenatore. La novità di ieri è che il quotidiano As ha tirato in ...

Dopo il Braccio di ferro la stretta di mano fra Mattarella e Savona : L'osservato speciale del Quirinale. Paolo Savona inforca gli occhiali e recita la formula di rito del giuramento dal ministro. Firma e stringe per qualche secondo la mano al presidente della Repubblica, che gli augura buon lavoro. "Grazie presidente" ha sussurrato il prof.È lo scatto più atteso della giornata. Savona è stato al centro del braccio di ferro del Quirinale con M5S e Lega, con il veto di Sergio Mattarella alla ...

Governo - Braccio di ferro tra istituzioni. Salvini : 'Non prendiamo ordini da Berlino' : 'Non prendiamo ordini da Berlino', scrive su Facebook il leader della Lega. 'Nuova, inaccettabile ingerenza' per la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lo stop del Colle all'economista ...

Braccio di ferro su Savona. I tempi per il governo del cambiamento si allungano ancora : Stavolta a causa del Braccio di ferro tra le forze di maggioranza, ferme ed irremovibili sul nome di Paolo Savona al dicastero dell'economia e il Capo dello stato Mattarella le cui posizioni ...

Savona al centro del Braccio di ferro tra Mattarella e Lega-Cinquestelle : Tra tutti i ministri è quello che dovrà occupare il dicastero del Tesoro il vero nodo da sciogliere, il professore imposto da Salvini non piace al Capo dello Stato, non piace ai mercati finanziari, ...