Apertura positiva sui principali listini europe. A Piazza Affari il Mib seqna un: +2,01% a 21.786 punti. Francoforte +0,6%, Parigi +0,28%,Londra +0,3%. Avvio di settimana in forte ribasso per lotra Btp e Bund che si porta a quota 238 punti, dopo aver chiuso la settimana precedente a 260 punti. Il rendimento è del 2,86%. Euro in crescita sui mercati valutari: la moneta unica è scambiata a 1,180 dollari e a 129,91 yen.(Di lunedì 11 giugno 2018)