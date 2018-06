Borsa | Milano apre in rialzo | +2 | 01%

Borsa Milano corre in avvio trainata da banche dopo rassicurazioni... : avvio in forte rialzo perPiazza Affari che beneficia, come il mercato obbligazionario,delle dichiarazioni rassicuranti rilasciate ieri al Corriere dalnuovo ministro dell'Economia Giovanni Tria. Un trader mette in luce le parole 'finalmente' chiare di unautorevole rappresentante del governo sull'impegno a restarenell'euro e a tenere sotto controllo i conti pubblici. ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana attendendo la Bce (11 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Occhi già rivolti al board della Bce. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:59:00 GMT)

Borsa - Milano la peggiore d'Europa : FTSE Mib chiude in rosso : (Alliance News) - Ha chiuso in calo, così come ha trascorso tutta l'ultima giornata di scambi della settimana, il principale indice di Piazza Affari, con solo una manciata di titoli esente da cali al...

Borsa : Milano chiude a -1 - 89% : ANSA, - Milano, 8 GIU - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,89% a 21.355 punti. Piazza Affari nella seduta odierna ha bruciato 11,6 miliardi portando la ...

Borsa - Milano ancora nel ciclone : Il Ftse Mib chiude gli scambi sfiorando una perdita del 2 per cento. 8 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : G7 fa soffrire listini ma rischio Italia spinge Milano al tappeto - -1 - 9% - : ... piegati dai timori di impatti sugli accordi commerciali esistenti ma anche dai segnali di rallentamento dell'economia europea. Ma e' ancora Piazza Affari a essere la piu' penalizzata sul mercato ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 89% - Banco Bpm a -4 - 02% (8 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha pochi dati macroeconomici in agenda. Praticamente assenti dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : Milano aumenta calo - Ftse Mib -2% : ANSA, - Milano, 8 GIU - La Borsa di Milano aumenta le perdite con il Ftse Mib che cede il 2% a 21.335 punti. Ad appesantire Piazza Affari le banche con i timori della decisione della Bce per la fine ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Unicredit a -2 - 4% - Banco Bpm a -3 - 7% (8 giugno 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi ha pochi dati macroeconomici in agenda. Praticamente assenti dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:14:00 GMT)

Borsa : Milano prosegue in rosso - -1 - 5% - : ANSA, - Milano, 8 GIU - La Borsa di Milano prosegue in rosso con il Ftse Mib che cede l'1,5% a 21.402 punti. Piazza Affari, la peggiore del Vecchio Continente, è appesantita dall'andamento negativo ...

Borsa : Milano - -1 - 6% - maglia nera in Europa - occhi puntati sul G7 e la Bce : ... il tema dazi che vede posizioni sempre piu' distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off ...

Spread Btp-Bund a 270 punti - la Borsa di Milano apre in calo : -1 - 24% - : Apertura in deciso calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib di piazza Affari avvia le contrattazioni a -1,33% a 21.478 punti. Simile l'andamento dell'All Share che debutta a -1,28% a 23.690 ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Pirelli a -3% - Fca a -2 - 7% - 8 giugno 2018 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi ha pochissimi dati macroeconomici in agenda. Praticamente assenti dagli Stati Uniti.