Borsa Milano vola | chiude a +3 | 42%

Borsa - chiusura positiva per Milano in attesa del vertice tra Kim e Trump : (Alliance News) - La prima giornata di scambi si conclude positivamente a Piazza Affari, a ridosso di un fine settimana complicato sul fronte internazionale ed alla vigilia dell'attesissimo vertice tra il...

Borsa : Milano chiude in volata - +3 - 42% - e recupera perdite di una settimana - RCO - : Piazza Affari archivia cosi' la giornata come migliore d'Europa a +3,42% - recuperando cosi' tutto il passivo accumulato settimana scorsa - galvanizzata dalle parole del ministro dell'Economia, ...

Borsa - maxi rimbalzo Milano +3 - 42% e lo spread cala a 236 punti : Le rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che in una intervista al Corriere della Sera ha escluso …

Rally Borsa Milano : chiude a +3 - 42% : 18.00 Piazza Affari accelera nel finale e chiude la prima seduta della settimana in forte rialzo,la migliore tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna il 3,42% a 22.086 punti. Trainano soprattutto i titoli bancari, in attesa delle decisioni di Fed e Bce. A rassicurare anche le parole del ministro dell'Economia, Tria, su euro e debito. Chiusura con il segno più anche per gli altri listini europei: Londra +0,73%, Parigi +0,43%, ...

Borsa : Europa sale trainata da Milano : ANSA, - Milano, 11 GIU - I mercati azionari europei si avvicinano alla chiusura tutti in crescita trainati da Milano e, parzialmente, da Madrid: Francoforte e Parigi salgono dello 0,4%, Londra dello 0,...

Borsa : Europa cresce dopo Wall street - Milano corre. spread giù : I mercati azionari europei restano tendenzialmente positivi dopo l'avvio cauto di Wall street: Francoforte e Parigi si muovono poco sopra la parità, Londra sale di mezzo punto percentuale, mentre ...

Borsa : Milano balza del 2% con Btp e banche - positivo resto Europa : A Milano, dove le prime dichiarazioni del ministro dell'Economia Tria sulla permanenza dell'Italia nella moneta unica e sulla volonta' di ridurre il debito hanno contribuito ad allentare la tensione, ...

Borsa : Europa avanza spinta da Milano : Milano, 11 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte da Piazza Affari , +2,1%, . Sembrano ormai archiviati i timori per i dazi importi dagli Usa su alluminio e acciaio e per la riunione della ...