Borsa | maxi rimbalzo Milano +3 | 42% e lo spread cala a 236 punti

Cina : Xiaomi pronta a maxi ipo da 10 mld dollari a Borsa Hong Kong : Roma, 3 mag. (AdnKronos/dpa) – Xiaomi , il produttore cinese di smartphone, si prepara a sbarcare alla borsa di Hong Kong . Il gruppo ha, infatti, presentato la richiesta di quotazione, che potrebbe essere la più grande ipo dopo quella di Alibaba alla borsa di New York nel 2014. Xiaomi , che oltre agli smartphone produce ad una ampia gamma di applicazioni elettroniche, punterebbe a raccogliere almeno 10 miliardi di dollari . Il valore della ...

Giappone - maxi 'tesoro' di terre rare : volano azioni alla Borsa di Tokyo : La notizia pubblicata su Scientific Reports. A meno di 2.000 km a sud-est di Tokyo nei pressi dell'isola di Minami Torishima a 5 km di profondità nel mare si potranno estrarre 16 milioni di tonnellate di disprosio, ittrio, europio e terbio da usare per centinaia di anni per i telefonini, nei magneti per veicoli ibridi, celle a idrogeno, laser e composti fluorescenti