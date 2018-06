Borsa | Europa chiude bene | Londra +0 | 7%

Le banche fanno volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Europa sale trainata da Milano : ANSA, - Milano, 11 GIU - I mercati azionari europei si avvicinano alla chiusura tutti in crescita trainati da Milano e, parzialmente, da Madrid: Francoforte e Parigi salgono dello 0,4%, Londra dello 0,...

Spread - il differenziale Btp-Bund in calo sotto i 240 punti. Borsa italiana la migliore d’Europa con le banche : La differenza di rendimento (Spread) tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è scesa lunedì intorno ai 240 punti dopo la chiusura a 268 di venerdì sera, quando lo Spread si era allargato rispetto ai giorni precedenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso sotto il 2,9%. Positivo anche il fronte azionario, con Piazza Affari miglior listino europeo: sfiora il 2 per cento grazie al traino delle banche a partire da Unicredit, Intesa ed Mps. ...

Borsa : Europa cresce dopo Wall street - Milano corre. spread giù : I mercati azionari europei restano tendenzialmente positivi dopo l'avvio cauto di Wall street: Francoforte e Parigi si muovono poco sopra la parità, Londra sale di mezzo punto percentuale, mentre ...

Borsa : Milano balza del 2% con Btp e banche - positivo resto Europa : A Milano, dove le prime dichiarazioni del ministro dell'Economia Tria sulla permanenza dell'Italia nella moneta unica e sulla volonta' di ridurre il debito hanno contribuito ad allentare la tensione, ...

Borsa : Europa avanza spinta da Milano : Milano, 11 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo spinte da Piazza Affari , +2,1%, . Sembrano ormai archiviati i timori per i dazi importi dagli Usa su alluminio e acciaio e per la riunione della ...

Borsa : Europa avanza - non spaventa Bce : ANSA, - MILANO, 11 GIU - Le Borse europee avanzano in terreno positivo ed archiviano le tensioni dovute alle divisioni emerse dal G7, in modo particolare per la vicenda dei dazi imposti dagli Stati ...

Borsa - Milano la peggiore d'Europa : FTSE Mib chiude in rosso : (Alliance News) - Ha chiuso in calo, così come ha trascorso tutta l'ultima giornata di scambi della settimana, il principale indice di Piazza Affari, con solo una manciata di titoli esente da cali al...

Borsa : Milano - -1 - 6% - maglia nera in Europa - occhi puntati sul G7 e la Bce : ... il tema dazi che vede posizioni sempre piu' distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off ...

Borsa : Europa debole - Milano nervosa : ANSA, - Milano, 8 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente deboli con Francoforte che, in calo oltre il punto percentuale, guida le perdite. Particolarmente nervosa Milano, che oscilla con ampi ...

Borsa : Europa chiude all'insegna della cautela aspettando la Bce : ... mettendo per il momento da parte le valutazioni sulla situazione politica in Italia e Spagna, dove i nuovi Governi sono ora attesi alla prova dei fatti. Milano, che era partita in aumento dell'1% ...

Borsa Europa aprono bene - Madrid +0 - 6% : ANSA, - MILANO, 7 GIU - Apertura positiva per le Borse europee. All'indomani del via libera della Camera al governo, Milano è maglia rosa , +0,68% a quota 21.955 punti, insieme a Madrid , +0,6%, , ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati dall'Europa (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 05:24:00 GMT)

Borsa : Europa fiacca - Milano +0 - 3% : ANSA, - Milano, 5 GIU - Borse europee fiacche dopo la diffusione degli indici di fiducia dei manager in Italia e in attesa di quella in Germania, Francia e nell'Ue, seguita dalle vendite al dettaglio ...