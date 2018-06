Bollo auto Ecco i tre modi per pagare meno già da subito e nonostante i cambiamenti

Telepedaggio europeo e nuovo Bollo auto. Quali novità in arrivo per gli automobilisti in Europa : Negli ultimi anni anche in Europa si stanno diffondendo piattaforme pensate per rivoluzionare il trasporto urbano, che hanno tra gli obiettivi non solo dare l’opportunità di prenotare auto e altri mezzi di trasporto o risparmiare sui costi che, inevitabilmente, derivano dall’essere proprietario di automobile, tra spese di riparazione e tasse annuali che si ripercuotono sulle tasche. Ma anche ridurre drasticamente ...

Come calcolare il costo del Bollo auto e cosa succede per i pagamenti tardivi : Il bollo auto è un dazio che si paga in base alla potenza (tenendo conto, nel caso di mezzi ibridi, solo dei kW del motore termico) e alla classe ambientale (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) del veicolo. Potenza e classe ambientale...

Bollo auto - addio : arriva quello europeo. Stangato chi percorre più chilometri : addio al Bollo auto ? Probabilmente sì, almeno per come lo conosciamo. La tassa automobilistica, infatti, potrebbe diventare unica per tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il nuovo Bollo si ...

Addio al Bollo auto? Arriva quello europeo : come si calcola : L'abolizione del bollo auto così come lo conosciamo potrebbe essere vicina. La tassa automobilista potrebbe diventare unica per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Si pagherà in base ai ...

Bollo auto : più guidi più paghi - arriva la tassa di circolazione Europea : Una importante novità per tutti i possessori di autoveicoli, mezzi commerciali ed automezzi pesanti sta per materializzarsi. Infatti la Commissione Europea Trasporti ha approvato alcune proposte relative alla circolazione sulle strade dei paesi comunitari ed anche alla tassa di proprietà da pagare annualmente, il Bollo auto. Quanto emerso dalla discussione Europea sarà una autentica rivoluzione che riguarderà milioni di persone e milioni di ...

Bollo auto - scatta il countdown : ultimo giorno per pagare : automobilisti di tutta Italia: occhio alla scadenza. Oggi, giovedì 31 maggio 2018, è l'ultimo giorno per pagare il Bollo auto. Ultime 24 ore quindi per i...

Bollo auto - ultime 24 ore : Ultimo giorno per pagare il Bollo auto. Oggi, infatti, i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con Bollo scadente ad aprile 2018 - residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi - ...

Bollo auto europeo : si pagherà in base all’uso dell’auto ? : In futuro il costo del Bollo auto potrebbe essere legato al numero di km percorsi ogni anno, ma anche alle emissioni inquinanti emesse dal veicolo Nella discussione che si è tenuta alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo si è parlato di un nuovo Bollo auto – conosciuto anche come tassa di possesso – che non sarà più a livello statale, ma europeo. Il pagamento di questa innovativa tassa di possesso vanterà un “rivoluzionario” sistema di ...

Nuovo Bollo auto a consumo/ Si pagherà in base ai km percorsi : esenti invalidi/portatori handicap : bollo auto europeo, novità in arrivo dal 2026: si pagherà in base ai km percorsi e all'inquinamento del proprio veicolo. Per ora però è solo una proposta(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:07:00 GMT)

NUOVO Bollo auto A CONSUMO/ Rivoluzione : si pagherà in base ai Km percorsi. Ma intanto tra 2 giorni scade... : BOLLO AUTO europeo, novità in arrivo dal 2026: si pagherà in base ai km percorsi e all'inquinamento del proprio veicolo. Per ora però è solo una proposta(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:29:00 GMT)

Bollo auto - ultima chiamata : Ultime 48 ore per pagare il Bollo auto . Entro il 31 maggio , infatti, i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con Bollo scadente ad aprile 2018 - residenti in Regioni che non hanno stabilito ...

Nuovo Bollo auto a consumo/ Rivoluzione : la tassa diventa europea e si pagherà in base ai Km percorsi : bollo auto europeo, novità in arrivo dal 2026: si pagherà in base ai km percorsi e all'inquinamento del proprio veicolo. Per ora però è solo una proposta(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:51:00 GMT)

Rivoluzione Bollo auto : si pagherà in base ai chilometri percorsi : Arrivano importanti novità per gli automobilisti di tutta Europa: la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato diversi emendamenti alla direttiva proposta dalla Commissione che hanno lo scopo di rendere la...

Bollo auto : per chi non paga niente revisione - ecco tutte le novità 2018 : In tema di Bollo auto e revisione ci sono una serie di novità: la prima riguarda proprio l’introduzione di un certificato di revisione reso obbligatorio dal dm 214/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/45. Tale documento contiene dati come: il numero e la targa del telaio, la lettura del contachilometri, il luogo e la data del controllo, la categoria del veicolo, le carenze individuate, il risultato del controllo tecnico, numero dei ...