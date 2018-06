BMW Z4 MY 2019 | forme svelate dai disegni sul brevetto FOTO

BMW : la casa tedesca annuncia mezzo milione di vetture elettriche entro il 2019 : La BMW ha annuncia to la realizzazione di mezzo milione di vetture elettriche entro la fine del 2019 Il gruppo tedesco premium Bmw ha annuncia to che entro la fine del 2019 la compagnia avrà un totale di mezzo milione di modelli elettrici e ibridi plug-in sulle strade. L’azienda punta ad almeno 140.000 veicoli elettrificati nel 2018; e 25 modelli elettrificati entro il 2025, di cui 12 elettrici puri. Per il 2017, la società ha proposto il ...

Salone di Detroit 2019 - Audi - BMW e Mercedes non ci saranno : Il progresso tecnologico delle automobili ha portato sempre più costruttori a interessarsi alle kermesse l'elettronica, come il Mobile World Congress di Barcellona o il CES di Las Vegas. La fiera high-tech americana ha date particolarmente vicine al Salone di Detroit e proprio per questo, e per altri motivi, sempre più Case hanno deciso di non partecipare più a quello che fino a pochi anni fa era uno automobilistico di punta al di là ...