Blitz 5S sul mattone di Cdp Niet dei grillini al leghista Sarmi Scannapieco? E' un

Blitz di Messina sulle nomine Il ruolo di Strano per Poloni Ancora lite fra banche piccole-grandi : I giochi per le nomine per il prossimo biennio dell'Abi, l'ultimo per Antonio Patuelli (al terzo mandato triennale) che verrà riconfermato il 10 luglio, ripropongono l'antica spaccatura che attraversa l'Associazione bancaria italiana (Abi) fin dalle sue origini: banche grandi contro banche piccole. Una frattura che questa volta si è consumata

Blitz contro la rete che nasconde Matteo Messina Denaro : il punto sulle indagini : Si stringe il cerchio intorno al boss Matteo Messina Denaro , latitante da ormai 25 anni, diventato l'ultimo padrino di Cosa Nostra dopo la morte di Bernardo Provenzano. Uno tra i latitanti più ...

Controlli dei vigili sul Lungomare di Napoli : Blitz contro carretti e ambulanti : La polizia municipale ha effettuato sul Lungomare di via Partenope una massiccia operazione a contrasto della vendita itinerante di alimenti e bevande e dell'ambulantato abusivo. Gli agenti dell'unità ...

Roma - Blitz degli studenti ebrei sul Ponte Spizzichino dopo la provocazione antisemita : Questa notte i giovani del Movimento Culturale studenti ebrei hanno attaccato bandiere d'Israele e due striscioni con scritto: ' la storia non si cancella ' e ' giù le mani da questo Ponte ' su Ponte

Blitz al ristorante vegano - botte e insulti a un cliente : arrestati 4 studenti a Milano : Gli insulti: "Fate schifo, "che c... state mangiando?". Poi calci e pugni fino all'arrivo dei carabinieri. In manette due diciottenni, un ventenne e un 21enne

Fiumi di droga sulla Campania : maxi Blitz dei carabinieri - 18 arresti : Dalle prime ore della mattina, è in corso una vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Circa duecento militari, con...

Risultati Serie D - Blitz esterno del Messina : non si ferma la Vibonese : RISULTATO Serie D – Non si ferma il Messina che vince anche sul campo del Sancataldese, 1-2 il risultato finale e quota 47 punti in classifica. Sempre nel Girone I successo della Vibonese sul campo dell’Ebolitana, 0-2 il punteggio, non molla il Troina, blitz sul campo del Paceco. Nel Girone H si ferma il Potenza, impresa del Nardò. Nel Girone F successo esterno della Vis Pesaro contro il Francavilla. L'articolo Risultati Serie D, ...

Migranti - Blitz estrema destra sulle Alpi : ANSA, - TORINO, 21 APR - blitz di un gruppo di militanti francesi di estrema destra di 'Generazione identitaria' al Colle della Scala, che congiunge la Valle di Susa con la francese Val de la Clarèe

Generali - Blitz di Greenpeace all'assemblea/ Ultime notizie : Donnet - “stop a investimenti sul carbone” : Generali, blitz di Greenpeace all'assemblea. Il ceo Philippe Donnet assicura: “stop a investimenti sul carbone”. Le Ultime notizie: dalla protesta alle voci sull'accordo con Poste(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:42:00 GMT)

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : Blitz Forte dei Marmi a Breganze! Il Lodi cade sul campo del Viareggio : I campioni d’Italia crollano a Viareggio, il Forte dei Marmi piazza il colpaccio a Breganze. Si invertono i ruoli rispetto all’andamento dei quarti di finale per le due favorite per lo scudetto, che escono da gara-1 delle Semifinali dei Playoff 2018 con sensazioni opposte, pur con la consapevolezza di rappresentare ancora le due papabili contendenti per il titolo in vista della finale. Viareggio-Lodi 5-3 Il Viareggio dimostra di ...