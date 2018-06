eurogamer

: BioWare sta pensando al nuovo Dragon Age, lo studio tornerà su Mass Effect. #BioWare - Eurogamer_it : BioWare sta pensando al nuovo Dragon Age, lo studio tornerà su Mass Effect. #BioWare - 69conigli : BioWare sta 'capendo cosa fare' con Dragon Age 4 - RPG Italia -

(Di lunedì 11 giugno 2018)è attualmente molto impegnata nello sviluppare e promuovere Anthem, la nuova IP in arrivo nel 2019 recentemente protagonista della conferenza EA all'E3 2018, ma locanadese non ha intenzione di abbandonare i franchise che l'hanno resa celebre tra i giocatori e come rivela Casey Hudson, una parte del team potrebbe già essere al lavoro su uncapitolo della serieAge.Come riporta PC Gamer Hudson, general manager di, ha potuto parlare delle altre proprietà intellettuali della software house in occasione del coverage di Gameinformer su Anthem, rivelando che alcuni sviluppatori stanno già ponendo le basi di unAge e chenon sarà assolutamente abbandonato."La maggior parte delle persone asta lavorando ad Anthem", racconta Casey Hudson, "ma abbiamo qualcuno che si sta occupando di pensare a come potrebbe essere il...