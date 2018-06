Bioedilizia | Eco Villaggio Lops | il progetto a 5 stelle | toccabile oggi con mano

Eco Villaggio Lops : il progetto di Bioedilizia e bioarchitettura a Milano : Alle porte di Milano sta nascendo un piccolo gioiello di bioedilizia e bioarchitettura: l’Eco Villaggio Lops. Per ottenere questo risultato si è tenuto conto di tutti gli aspetti ecologici, partendo dalla scelta dei materiali e non sottovalutando anche le risorse naturali in un’ottica della salvaguardia dell’ambiente, del risparmio energetico e della tutela del benessere dell’individuo inteso come abitante. Il progetto si è quindi avvalso di ...