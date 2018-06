Bimbi in viaggio | dall’aereo all’auto | i consigli degli esperti

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018)in: questo il tema principale al centro della prima giornata di lavori al 74° Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), che si apre domani a Roma con un focus della Società italiana di infettivologia pediatrica (Sitip) dedicato a tutti i bambini che viaggiano, in particolare ai Vfr (visiting friends and relatives), “quelli maggiormente a rischio di contrarre infezioni – spiega la presidente Sitip, Luisa Galli – perché viaggiano anche molto piccoli, sotto l’anno di età, con permanenze per periodi prolungati e verso destinazioni a maggior rischio di patologie importanti. Solo il 30% di questi bambini viene sottoposto a una consulenza medica prima del“. Quanti sono i bambini viaggiatori nel mondo? La cifra si aggira intorno a 1,9 milioni, secondo una stima diffusa dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, ...