Biglietti del treno gratuiti per scoprire l' Europa |  via alle iscrizioni

Palermo - stampava Biglietti del bus contraffatti : sequestrata una tipografia : Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia Continua a leggere L'articolo Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia proviene da NewsGo.

Palermo : Orlando - su Biglietti falsi Amat a fianco della magistratura : Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Esprimo il mio apprezzamento alla Guardia di finanza che da tempo, su denuncia dei vertici dell'Amat, sta lavorando per individuare i responsabili di un criminale mercato di biglietti e tagliandi parcheggio. Un crimine che ha prodotto danni rilevanti, per milioni di eu

Bagheria. Sequestrata tipografia abusiva : trovati Biglietti contraffatti dell’Amat : I Finanzieri di Palermo hanno sequestrato una tipografia abusiva. All’interno sono stati trovati anche quasi 5 mila biglietti contraffatti dell’Amat,

Palermo - stampava Biglietti del bus contraffatti : sequestrata una tipografia : Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia Continua a leggere L'articolo Palermo, stampava biglietti del bus contraffatti: sequestrata una tipografia proviene da NewsGo.

Annunciata una nuova data del tour di Nek Max Renga : info Biglietti in prevendita : La nuova data del tour di Nek Max Renga è finalmente ufficiale. Il trio di artisti sarà anche a Termoli il 21 luglio in occasione del Cous Cous Festival, con un concerto che andrà ad anticipare quello alla Fiera di Cagliari del 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati al costo di 34,50 € per posto unico, con ritiro sul luogo dell'evento o consegna tramite Corriere Espresso. Nel primo ...

Beyoncé e Jay-Z mettono in palio i Biglietti del dell’On The Run II in cambio di buone azioni : BeyGOOD/DoGood The post Beyoncé e Jay-Z mettono in palio i biglietti del dell’On The Run II in cambio di buone azioni appeared first on News Mtv Italia.

Concerti della PFM in Italia nel 2018 - il ritorno dopo il tour mondiale : Biglietti in prevendita : Ufficiali i Concerti della PFM in Italia nel 2018 dopo il tour mondiale. Emotional Tattoos tour torna quindi nel nostro paese dopo i Concerti che hanno tenuto in America ma anche in Giappone e in Gran Bretagna. I live saranno quindi la giusta occasione per presentare i brani dell'ultimo disco rilasciato a distanza di 14 anni dalla loro ultima espressione discografica. Le canzoni scelte sono quelle contenute in Emotional Tattoos, oltre agli ...

Partita del Cuore - Moreno : 'Sogno un gol al Ferraris'. Ultimi Biglietti disponibili : Genova - ' Il sogno più bello? Fare un gol nello stadio della mia città ', dice il rapper Moreno , bomber della Nazionale italiana cantanti che stasera sarà allo stadio Ferraris per la 'Partita del ...

Biglietti per la Partita del Cuore a Genova : le formazioni di Nazionale Cantanti e Campioni del Sorriso : La Partita del Cuore a Genova si terrà mercoledì 30 maggio. Sono ancora disponibili in prevendita pochi Biglietti dai 10 ai 20 euro, in base al settore scelto. La Nazionale Cantanti disputerà un match contro i Campioni del Sorriso, un'amichevole di calcio all'insegna della solidarietà. La nuova edizione della Partita del Cuore sostiene Airc e l'Istituto Gaslini di Genova. La Partita del Cuore a Genova è attesa allo Stadio Luigi Ferraris ...

Come incontrare Shawn Mendes in Italia e vincere i Biglietti per i concerti a Bologna e Torino : dettagli del concorso : .Come partecipare al concorso per incontrare Shawn Mendes in Italia e aggiudicarsi gli ultimi e introvabili biglietti per i suoi concerto nel 2019! In occasione dell'uscita del nuovo album d'inediti Shawn Mendes The Album, Universal Music ha indetto un concorso per tutti coloro che desiderano incontrare l'artista canadese e/o partecipare ad uno dei concerti in programma per marzo 2019. Come partecipare? Semplicissimo: oggi, venerdì 25 ...

Gianna Nannini a Mantova - un nuovo concerto del tour 2018 : Biglietti in prevendita dal 23 maggio : Gianna Nannini a Mantova, in concerto a luglio. Un nuovo appuntamento si aggiunge oggi alla ricca tournée estiva in programma per il mese di luglio e per il mese di agosto 2018. Il concerto di Gianna Nannini a Mantova si colloca all'interno del cartellone di eventi in programma per la manifestazione Mantova Arte e Musica che si terrà a luglio in Piazza Sordello. Ai concerti già previsti, si aggiunge oggi una data del tour estivo della rocker, ...

Scaletta dei concerti di Biagio Antonacci a Roma - doppietta del 23 e 25 maggio : orari e Biglietti in prevendita : Con l'arrivo della seconda tranche del Dediche e Manie Tour al PalaLottomatica va in scena la doppietta di concerti di Biagio Antonacci a Roma, mercoledì 23 e venerdì 25 maggio, penultime date prima dell'appuntamento finale all'Unipol Arena di Bologna il 26. Col nuovo show Antonacci presenta i brani dell'ultimo omonimo album rilasciato lo scorso novembre da cui sono stati tratti i singoli In mezzo al mondo, Fortuna che ci sei e Mio fratello, ...

Francavilla - lancia figlia da cavalcavia A14 e suicida/ Il giallo del Bigliettino con una lista di nomi : Francavilla, lancia figlia da cavalcavia A14 e suicida: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:17:00 GMT)

Concerti de Il Volo in Italia nel 2018 : Biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour estivo : Sono stati annunciati Concerti de Il Volo in Italia nel 2018. Il trio pop lirico composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto torna in concerto in Italia quest'anno per alcuni appuntamenti live imperdibile nella penisola. Dopo l'annuncio della partecipazione del trio a Radio Italia Live - Il Concerto, atteso in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno prossimo, sono stati comunicati i Concerti de Il Volo in Italia nel ...