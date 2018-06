Berlusconi prepara il ritorno | Così cambio Forza Italia

Un ritocchino per Forza Italia. Silvio Berlusconi prepara il ritorno : "Il nostro momento verrà presto" : Una nuova Forza Italia è nella testa di Silvio Berlusconi . Il leader azzurro scrive una lettera al Corriere della Sera per tracciare le linee guida del rinnovamento della sua creatura, con un vice presidente, una consulta di personalità e i giovani sui social. Un cambio di passo necessario, nella convinzione che "verrà presto il nostro momento ". Una risposta alla domanda che Berlusconi sente riecheggiare sui media: cosa ...

Salvini tentato dall’intesa col M5S prepara il divorzio a destra : condizioni capestro per Berlusconi : Matteo Salvini ha scelto chi saranno i suoi compagni prima di lotta e poi di governo. Taglierà gli ormeggi che finora lo tenevano flebilmente legato al centro destra e si spingerà nelle acque agitate della campagna elettorale con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Le modalità dell’alleanza non sono state ancora definite, ma nell’incontro di ier...

Per la Lega Berlusconi si prepara ad un nuovo Nazareno con Renzi : I leghisti confermano che il centrodestra è archiviato. “Sono ridotte a zero le possibilità che Salvini torni a casa, da

Trattativa M5S-Lega - Salvini prepara il piano B e chiama Berlusconi : La telefonata parte da Milano e arriva ad Arcore. È quella di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi : 'Presidente, sono molto contento per la riabilitazione e per la candidabilità'. E Silvio: 'Grazie ...

Berlusconi prepara già il ritorno in Parlamento con le supplettive : Dopo la riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Milano Silvio Berlusconi vede più vicino il suo ritorno in Parlamento. Cancellati di fatto, in un sol colpo, tutti gli effetti della condanna ...