Berlusconi cambia Forza Italia

Berlusconi vuole riformare Forza Italia cambiando parte della sua classe dirigente - : Chiederò a coloro che in FI ricoprono ruoli istituzionali e politici di rilievo di affiancarmi nell'individuare il percorso migliore da seguire per rilanciare la nostra azione politica sui nostri ...

Salvini a Berlusconi : 'Lega alleata solo di chi vuole cambiare l'Unione' : 'Lo spread? Chiedete a Mattarella' commenta il leader del Carroccio. 'Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo'...

LEGA - SALVINI AVVISA Berlusconi/ “Alleanza con FI solo se si vuole cambiare la Ue” : strappo nel Centrodestra? : LEGA, caos centrodestra: SALVINI molla BERLUSCONI? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:08:00 GMT)

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news e mostra come la riabilitazione non cambia il giudizio su Berlusconi : E’ vero che Pif nella fiction Rai “La mafia uccide solo d’estate” ha mascariato, screditato Giulio Andreotti attribuendogli addirittura due incontri con il boss Stefano Bontate che invece le sentenze hanno smentito esserci mai stati? E’ vero che Berlusconi è stato riabilitato e quindi non ha commesso i reati che gli erano stati addebitati anche in sentenze definitive come dice Alessandro Sallusti che si adonta ...

Travaglio : “Berlusconi e sua riabilitazione? Cambia poco - era e rimane delinquente. Pd? Sembra un manicomio” : “La riabilitazione di Berlusconi? Non penso che cambi molto, non metteva piede in Parlamento neanche quando ci poteva andare. Non è che poi i giudici hanno cancellato la sentenza. Berlusconi delinquente era e delinquente rimane, come è noto. E’ un fatto tecnico”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la riabilitazione di Silvio Berlusconi e si definisce scettico sul ritorno dell’ex Cavaliere a ...

'Tutto è cambiato - fossi in te ci penserei bene...'. Berlusconi in campo - il 'consiglio' a Salvini : 'Se fossi nei panni di Salvini rifletterei bene prima di prendere una decisione definitiva...'. Silvio Berlusconi ha appena saputo della sentenza che lo riabilita. Ora il Cav è ricandidabile e in ...

Di Maio : "Berlusconi riabilitato? Non cambia nulla. Con Lega non parliamo ancora di nomi" : Di nomi non abbiamo parlatoancora, oggi si parla del contratto di governo" ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle al suo arrivo a Milano per l'incontro con Salvini. "La riabilitazione di Berlusconi non cambia nulla nella trattativa".

Berlusconi riabilitato - Da Di Maio a Calderoli : "Non cambia nulla". Salvini "felice per la democrazia" : La riabilitazione di Silvio Berlusconi, tornato candidabile, può avere un impatto politico forte dentro il centrodestra, ma anche nel processo di formazione di un Governo fra M5S e Lega, che prosegue oggi a Milano."Non cambia nulla" dice Luigi Di Maio appena arrivato nel capoluogo lombardo. "Questa notizia non cambia il mio giudizio su Berlusconi. La trattativa sul contratto di governo va avanti perchè l'obiettivo è portare ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambia perché nulla cambi”. “Governo M5s-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambia perché nulla ...

Berlusconi riabilitato - l’esultanza da Forza Italia a Salvini. La linea sul governo non cambia. Il Pd : “Rispettiamo sentenza” : Una “buona notizia per la democrazia“. Anzi “un atto di giustizia“. Di più “un vulnus democratico finalmente sanato”. La riabilitazione di Silvio Berlusconi scatena l’esultanza di fedelissimi, alleati e persino quella degli esponenti degli altri partiti. Dichiarazioni che oscillano dai toni da tifo da stadio degli esponenti di Forza Italia alle semplici congratulazioni di quelli del Pd, come se ...