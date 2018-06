Bergamo | favori a detenuto svelano corruzione | falsi e truffa | tra i cinque arrestati

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018), turbata libertà degli incanti, peculato, falso ideologico eai danni dello Stato. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, a 27 persone dalla Procura di. Per sei di loro ovvero l’ex direttore del carcere della città lombarda, un comandante e un commissario della polizia penitenziaria di(distaccato a Monza), un dirigente sanitario del carcere del capoluogo orobico e due imprenditori di Urgnano, il gip Lucia Graziosi, ha disposto gli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Guardia di finanza e dai carabinieri. L’inchiesta, coordinata dai pm Maria Cristina Rota e Emanuele Marchisio e condotta dai carabinieri della compagnia di Clusone e dalle Fiamme Gialle, è nata per far luce sul trattamento carcerario di favore garantito a un imprenditore arrestato, nell’aprile 2017, dalla Finanza di Vibo Valentia, nell’ambito ...