Benzina | sull' Autobrennero superata la soglia dei 2 euro al litro

Benzina a 2 euro sull'A22 - polemiche : ANSA, - BOLZANO, 11 GIU - Il prezzo della Benzina torna a superare la soglia dei 2 euro sull'autostrada del Brennero. Alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della Benzina 'servito', nei ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi fermi sulla rete : prezzi fermi sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ‘Staffetta’, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,646 euro/litro (-3 millesimi, pompe bianche 1,622), diesel a 1,519 euro/litro (-3, pompe bianche 1,498). ...

Buoni Benzina - scuola - visite mediche Così l'azienda che punta sulle donne semplifica la vita alle dipendenti : Iniziative concrete a sostegno della crescita dell'economia del nostro Paese e della piccole e medie imprese, vero e proprio motore dell'economia italiana. È QUESTA la filosofia che caratterizza l'...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete carburanti : Per il 3° giorno consecutivo non si segnalano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,648 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,652 a 1,661 euro/litro (no-logo a 1,627). Il prezzo medio praticato ...

Contratto di governo - l’ambiente : acqua pubblica - green economy e rifiuti. Rischio boomerang con le accise sulla Benzina : Lotta al dissesto idrogeologico e stop allo spreco di suolo, chiusura dell’Ilva e velocizzazione delle procedure di bonifica aumentandone il livello di trasparenza. Sono tra gli aspetti delle politiche ambientali su cui il Contratto di governo Lega-M5s si esprime con maggiore chiarezza. Rimane invece più vago su temi come la lotta ai cambiamenti climatici, l’economia circolare e gli ecoreati. sulla mobilità sostenibile, invece, ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : torna la calma sulla rete carburanti nazionale: non si registrano oggi interventi al rialzo sui Prezzi raccomandati delle compagnie, dopo due settimane di aumenti. Sul territorio prosegue la crescita dei Prezzi praticati per effetto dei movimenti in salita dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : non si fermano i rialzi sulla rete carburanti : Prosegue la fase di rialzi dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : raffica di aumenti sulla rete carburanti : Nuova raffica di aumenti sulla rete carburanti: dopo i rialzi di Eni, oggi si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati di benzina e diesel da parte di IP, Italiana Petroli, Q8 e Tamoil (+1 cent su entrambi i carburanti). Prosegue quindi l’andamento in crescita dei Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il piano sulla Benzina : taglio clamoroso - ecco di quanto cala. Cifre-choc : Era atteso da tempo e negli ultimi giorni l'aumento della benzina è arrivato sul seri, con la 'verde' che in media è arrivata oltre quota 1,60 euro nella media nazionale e il gasolio che si è issato ...

Benzina - Coldiretti : i prezzi hanno un effetto valanga sull’85% della spesa : In un Paese come l’Italia dove l’85 per cento dei trasporti commerciali avviene per strada l’aumento dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli di produzione, trasformazione e conservazione. E’ quanto afferma la Coldiretti sul caro Benzina a 1,6 euro al litro per effetti del costo del petrolio. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : movimenti al rialzo sulla rete carburanti : Rialzi sulla rete carburanti nazionale: dopo i ritocchi di Eni, oggi sono Tamoil e Q8 a intervenire sui Prezzi raccomandati di benzina e diesel, con aumenti di 1 centesimo. Ecco di seguito l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina e’ pari a 1,599 euro/litro, con i diversi ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : Questa mattina non si segnalano variazioni sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti, la benzina self service segna 1,595 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,569), diesel a 1,466 euro/litro (+1, pompe bianche ...

Via la potestà genitoriale - getta Benzina sull’assistente sociale e tenta di dargli fuoco : Via la potestà genitoriale, getta benzina sull’assistente sociale e tenta di dargli fuoco Ha gettato benzina addosso ad una assistente sociale che era in servizio negli uffici del Comune e aveva un accendino in tasca, pronta a darle fuoco, ma le urla della vittima hanno fatto sì che intervenissero i vigili urbani che sono riusciti […]

Auto - crescono le tasse : in Italia le imposte più care sulla Benzina : Da EuropaToday - Con gli incassi delle tasse dei paesi europei sui veicoli a motore si potrebbe finanziare il bilancio di tutta l'Ue per quasi tre...