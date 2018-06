Benzina a 2 euro | i distributori altoatesini | ' Colpa dell' Austria che fa dumping'

Il prezzo della Benzina supera i 2 euro al Brennero : in Italia è tra i più alti del mondo : Alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della benzina 'servito', nei giorni scorsi, è stata indicato con 2,08 euro, mentre il diesel con 1,96 euro.Continua a leggere

Benzina a 2 euro sull'Autobrennero - distributori italiani : 'È colpa dell'Austria che fa dumping' : BOLZANO - Il prezzo della Benzina torna a superare la soglia dei 2 euro. Sull'autostrada del Brennero alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della Benzina 'servito', nei...

Benzina - sull'Autobrennero superata la soglia dei 2 euro al litro : MILANO - Prezzi da capogiro per la Benzina al confine con l'Austria. Nei giorni scorsi, sull'Autobrennero, il carburante ha superato quota 2 euro al litro, con il picco registrato Alla stazione di ...

Prezzo Benzina supera quota 2 euro al Brennero : «È colpa dell'Austria» : Nel 2012 si superarono i 2 euro al litro anche sulla rete ordinaria. Adesso la soglia è stata superata solo sull'Autostrada, quella del Brennero in particolare. Ma si tratta comunque di una soglia ...

A22 - la Benzina supera la soglia dei 2 euro al litro : TRENTO. Il prezzo della benzina torna a superare la soglia dei 2 euro sull'autostrada del Brennero. Alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della benzina "servito", nei giorni scorsi, è ...

Benzina a 2 euro sull'A22 - polemiche : ANSA, - BOLZANO, 11 GIU - Il prezzo della Benzina torna a superare la soglia dei 2 euro sull'autostrada del Brennero. Alla stazione di servizio Nogarole Rocca il prezzo della Benzina 'servito', nei ...

Diesel - CNR : “Con gli Euro 6 meno CO2 dei Benzina - e sono più puliti delle elettriche” : E se fosse il CNR a suggerire che il Diesel, tutto sommato, non è poi così “cattivo” come sembra? Intervenendo in una conferenza di Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spezzato una lancia a favore dei motori a gasolio di ultima generazione: nel suo rapporto il CNR sottolinea come, in tema di impatto ambientale, il dato da tenere d’occhio oggi e in futuro sia quello relativo alle ...

Carburanti - Codacons : gli italiani pagano la Benzina l’11 - 7% in più rispetto alla media europea : Gli automobilisti italiani pagano la benzina l’11,7% in più rispetto alla media europea: lo rileva il Codacons, secondo cui il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. “In base agli ultimi dati comunitari disponibili e resi noti lo scorso 14 maggio, per un litro di benzina si spende in Italia l’11,7% in più rispetto la media Ue: in Europa infatti un litro di benzina costa mediamente 1,437 euro al ...

Benzina - il pieno verso i 100 euro : L'estate parte male. Soprattutto per gli automobilisti. I rincari della Benzina sono pronti a caratterizzare la bella stagione 2018. Nelle ultime ore il prezzo del greggio è arrivato a 1,62 al litro, ...

Benzina/ Nuovo aumento dei prezzi - il pieno supera i 100 euro : BENZINA, Nuovo aumento dei prezzi che salgono ai massimi da tre anni. Il pieno può anche superare i 100 euro e le prospettive non sembrano buone visto il costo del petrolio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 12:46:00 GMT)

Benzina e gasolio - un weekend col pieno a 100 euro : ROMA - Un po' Trump, un po' Iran. Ma alla fine sono gli automobilisti a pagare il conto più salato. Il petrolio sale ai livelli di quattro anni fa e si impennano , forse con troppa rapidità, anche i ...

Benzina sopra 1 - 6 euro al litro/ Il costo del pieno aumenta. Codacons chiede l’intervento dei Nas : Il prezzo della Benzina è salito sopra quota 1,6 euro ali litro, per via delrialzo del petrolio che sta influendo anche sui carburanti. Codacons chiede l'intervento dei Nas(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:04:00 GMT)

Benzina sopra 1 - 6 euro al litro - un pieno costa il 5-8% in più rispetto al 2017 : Il prezzo della Benzina torna sopra 1,6 euro al litro, ai massimi dall'estate 2015. In vista dell'estate, si fanno sentire gli effetti dell'andamento del petrolio, aumentato del 17% dall'inizio dell'...

Prezzo della Benzina - riparte la corsa : 1 - 74 euro al litro : Siamo tornati al «caro-pieno». Tre anni dopo il Prezzo della benzina torna a correre spinto dalle quotazioni del petrolio. Il Prezzo medio praticato sulla rete italiana, secondo quanto emerge dalle ...