Belen | la crisi con Iannone e gli incontri casuali col vicino Fabrizio Corona

Iannone e Belen Rodriguez - colpo di scena : paparazzati insieme - la foto scaccia crisi : Belen Rodriguez e Andrea Iannone, colpo di scena: paparazzati insieme nella notte milanese, la foto scaccia crisi Molto rumore per nulla. Potrebbe essere questo l’epilogo del gossip del momento, quello che parlava di una crisi, se non addirittura di una rottura definitiva, tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. I due infatti, come ha documentato Fanpage.it, […] L'articolo Iannone e Belen Rodriguez, colpo di scena: paparazzati insieme, ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e i motivi della crisi : «Gli incontri casuali col "vicino di casa" Fabrizio Corona» : MILANO ? La crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere ormai cosa certa e nonostante il silenzio dei diretti protagonisti sono molte le ipotesi che vengono fornite dagli esperti...

