Baudo | Per l' Italia ci vorrebbe la Democrazia Cristiana

Pippo Baudo a TvBlog : Il mio maestro Caruso - nato per la musica : C'è un filo, invisibile, che lega due amici. Un filo che pur essendo sospeso nell'aria e apparentemente senza consistenza, è forte e resistente a tutte le cose che possono capitare nella vita. Un filo proprio di questo tipo legava il maestro Pippo Caruso, scomparso nelle scorse ore e Pippo Baudo. Due inseparabili amici, nella vita e nel lavoro. Insieme hanno fatto la storia del varietà televisivo fra la metà degli anni settanta e fino a poco ...

“Distrutto”. Lutto in tv - è Pippo Baudo a dare la notizia. “Ho perso un carissimo amico” : La notizia è stata confermata all’ANSA proprio dal grande Pippo Baudo, che si è detto “distrutto per la perdita di un carissimo amico”. Nel corso della sua carriera ha lavorato con quasi tutti gli artisti dello spettacolo italiano, realizzando dischi di successo con Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo, Mia Martini, Bruno Lauzi, Lino Toffolo, New Trolls, Enzo Jannacci, Alberto Sordi, Enrico Montesano, ...

VALERIA PERILLI - COMPAGNA DI GIUCAS CASELLA/ "Pippo Baudo mi disse di non raccontarlo..." (Domenica Live) : VALERIA PERILLI, la COMPAGNA "segreta" di GIUCAS CASELLA: per la prima volta oggi ospite a Domenica Live. Ecco chi è la donna al fianco del paragnosta da 37 anni.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:52:00 GMT)