Battaglia a Booking e riesame delle stelle agli hotel I primi impegni del

(Di lunedì 11 giugno 2018) "Voglio organizzare una riclassificazione degli alberghi. Intendo dire rivedere lenostre strutture alberghiere. Molto spesso non corrispondono allo standard effettivo. Non va bene. Non è certo un buon biglietto da visita per i nostri stranieri". Partirà da qui il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, che in un'intervista al Corriere della Sera difende l'idea sua e di Matteo Salvini di unire il Turismo all'Agricoltura, invece che ai Beni Culturali.Il suo primo impegno, da ministro del Turismo, sarà proprio quello di verificare leassegnateitaliani."Le – spiega Centinaio -vengono date quando prendi la struttura. Ma se per caso hai preso 4trent'anni fa e nel frattempo non hai fatto nulla nel tuo albergo, lo standard si è dimezzato, ma tu vanti ancora 4. Non è giusto. Non ...