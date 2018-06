Basket | gara-4 | Trento-Milano 15-24 al 15'

Basket - gara-4 - Trento-Milano 11-13 al 10' : Trento-Milano 11-13 , SEGUI QUI IL LIVE, Milano e Trento alla BLM Group Arena, ancora sold out, si affrontano nel quarto capitolo della finale scudetto: Olimpia avanti 2-1 perché fino a questo momento ...

Basket - finale : alle 20.45 gara-4 Trento-Milano - Aquila sotto canestro per il 2-2 : Milano e Trento, questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, alla BLM Group Arena, ancora sold out, si affronteranno nel quarto capitolo della finale scudetto: ...

Basket - gara-4 Trento-Milano. L'Aquila a caccia del 2-2 : TRENTO-MILANO , SEGUI QUI IL LIVE, Milano e Trento alla BLM Group Arena, ancora sold out, si affrontano nel quarto capitolo della finale scudetto: Olimpia avanti 2-1 perché fino a questo momento ha ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-4. Dolomiti per il pareggio - Olimpia per avere il primo match point : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-4 tra la voglia di pareggio di Trento e le ambizioni di allungo di Milano : Dopo aver accorciato le distanze in gara-3, la Dolomiti Energia Trentino punta a pareggiare i conti nella Finale Scudetto contro l’EA7 Emporio Armani Milano in gara-4. Teatro della sfida sarà ancora l’ex PalaTrento, oggi BLM Group Arena. Negli incontri precedenti, entrambe le squadre hanno difeso il fattore campo. L’Olimpia, che con l’incontro di stasera vuole arrivare ad avere la possibilità di chiudere il discorso già ...

Trento-Milano - gara-4 Basket Finale Scudetto : orario d’inizio e come vederla in tv : Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia Questa sera (20.45) va in scena gara-4 della Finale Scudetto tra la Trento e Milano. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in difesa, lasciamdo ...

Basket - Serie A - gara-3 : Trento-Milano 72-65 : Mai farla troppo facile quando c'è Trento di mezzo. Nella propria tana, in riva all'Adige, l'Aquila ritrova se stessa, il proprio gioco fatto di energia inarrivabile e spiaggia Milano , 72-65, , ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Trento ritrova Sutton e Hogue. La Dolomiti vince gara-3 e riapre la serie con Milano : Cuore, energia, grande difesa e soprattutto Dominique Sutton e Dustin Hogue. La Dolomiti Energia Trento vince gara-3 della Finale Scudetto 72-65 contro l’Olimpia Milano e riapre la serie, portandosi sul 2-1. Una grande prestazione della coppia di lunghi trentina e soprattutto in difesa dell’intera squadra di coach Buscaglia, che riesce a tenere l’attacco milanese addirittura sotto i 70 punti. Doppia doppia sia per Sutton ...

Basket - Finale Scudetto : Trento firma una partita capolavoro ed accorcia sull’Olimpia Milano in gara-3 : Trento domina gara-3 di Finale Scudetto ed accorcia sull’Olimpia Milano, dopo due vittorie della squadra di Simone Pianigiani l’Aquila compie un’impresa in casa A due giorni da Gara-2, vinta dall’Olimpia Milano davanti al pubblico del Forum di Assago, le due contendenti al titolo di campione d’Italia di Serie A di Basket, sono tornate a sfidarsi, sul parquet del PalaTrento. gara-3 di Finale Scudetto termina col ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-3. La Dolomiti per accorciare le distanze - l’Olimpia per l’allungo decisivo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara 3 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-0 per l’Olimpia. Si gioca in casa dei trentini, che sono con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione praticamente disperata. Dall’altra parte, invece, la squadra di Simone Pianigiani, forte del doppio vantaggio, ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il titolo. In gara-1 Milano ha ...

Basket - finali A-2 : domani gara-1 Trieste-Casale : Ci siamo. Come tradizione, anche l'infinita stagione di A-2 arriva al suo atto conclusivo: può sembrare paradossale, ma le finali del secondo campionato italiano riescono a partire dopo quelle della ...

Basket - finale-scudetto : stasera - 20.45 - gara-3 a Trento. L'Olimpia è 2-0 : Sul punteggio di 2-0 per l'EA7 Emporio Armani Milano, la serie di finale scudetto si sposta questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, a Trento. Se vince L'Olimpia ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-3 è il crocevia per il titolo. Trento per accorciare - Milano per l’allungo decisivo : La Finale Scudetto riparte da Trento e dal 2-0 per Milano. Una gara-3 decisiva quella di stasera, un vero e proprio crocevia per il titolo di Campione d’Italia. Da una parte c’è una Dolomiti obbligata a vincere per accorciare le distanze e dall’altra c’è un’Olimpia che sa di poter infliggere forse il colpo decisivo agli avversari. Si gioca in casa di Trento, che in questi playoff non ha mai perso davanti ai propri ...

Finale Scudetto Basket – L’Olimpia Milano vince anche gara-2 : Trento ko - il Mediolanum Forum resta inviolato : L’Olimpia Milano mantiene il Mediolanum Forum inviolato e conquista la seconda vittoria casalinga nella Finale Scudetto: l’EA7 si impone su Trento per 90-80 Dopo la vittoria in gara-1, L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum per difendere l’inviolabilità del palazzetto e portare a due i punti di vantaggio nella Finale Scudetto su Trento. Una gara dal sapore particolare che rievoca i fantasmi dell’eliminazione per 4-1 subita ...