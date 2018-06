Basket | Finale Scudetto 2018 | gara-4 tra la voglia di pareggio di Trento e le ambizioni

Trento-Milano - gara-4 Basket Finale Scudetto : orario d’inizio e come vederla in tv : Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia Questa sera (20.45) va in scena gara-4 della Finale Scudetto tra la Trento e Milano. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in difesa, lasciamdo ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano ancora favorita - ma Trento ha tanta energia da mettere in campo : Prima sentenza della Finale Scudetto 2018: il fattore campo non è ancora stato violato. Nella serie che decreterà la regina del Basket italiano, EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti energia Trentino sono finora riuscite a far valere la loro supremazia casalinga, anche a costo di smentire qualche statistica di questi playoff: l’Olimpia aveva sempre vinto in trasferta e in gara-3 ha perso, l’Aquila aveva sempre espugnato il campo ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Trento ritrova Sutton e Hogue. La Dolomiti vince gara-3 e riapre la serie con Milano : Cuore, energia, grande difesa e soprattutto Dominique Sutton e Dustin Hogue. La Dolomiti Energia Trento vince gara-3 della Finale Scudetto 72-65 contro l’Olimpia Milano e riapre la serie, portandosi sul 2-1. Una grande prestazione della coppia di lunghi trentina e soprattutto in difesa dell’intera squadra di coach Buscaglia, che riesce a tenere l’attacco milanese addirittura sotto i 70 punti. Doppia doppia sia per Sutton ...

Basket - Finale Scudetto : Trento firma una partita capolavoro ed accorcia sull’Olimpia Milano in gara-3 : Trento domina gara-3 di Finale Scudetto ed accorcia sull’Olimpia Milano, dopo due vittorie della squadra di Simone Pianigiani l’Aquila compie un’impresa in casa A due giorni da Gara-2, vinta dall’Olimpia Milano davanti al pubblico del Forum di Assago, le due contendenti al titolo di campione d’Italia di Serie A di Basket, sono tornate a sfidarsi, sul parquet del PalaTrento. gara-3 di Finale Scudetto termina col ...

Basket - finale-scudetto : stasera - 20.45 - gara-3 a Trento. L'Olimpia è 2-0 : Sul punteggio di 2-0 per l'EA7 Emporio Armani Milano, la serie di finale scudetto si sposta questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, a Trento. Se vince L'Olimpia ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-3 è il crocevia per il titolo. Trento per accorciare - Milano per l’allungo decisivo : La Finale Scudetto riparte da Trento e dal 2-0 per Milano. Una gara-3 decisiva quella di stasera, un vero e proprio crocevia per il titolo di Campione d’Italia. Da una parte c’è una Dolomiti obbligata a vincere per accorciare le distanze e dall’altra c’è un’Olimpia che sa di poter infliggere forse il colpo decisivo agli avversari. Si gioca in casa di Trento, che in questi playoff non ha mai perso davanti ai propri ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Basket - 52 punti di Jerrells e Goudelock. Milano vince 90-80 - Trento sotto 2-0 in finale : La cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza più fluida di entrambe le squadre con Trento che se la gioca alla pari. 6-2 il vantaggio con il millesimo punto di Forray in serie A. Micov porta Milano ...

Finale Scudetto Basket – L’Olimpia Milano vince anche gara-2 : Trento ko - il Mediolanum Forum resta inviolato : L’Olimpia Milano mantiene il Mediolanum Forum inviolato e conquista la seconda vittoria casalinga nella Finale Scudetto: l’EA7 si impone su Trento per 90-80 Dopo la vittoria in gara-1, L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum per difendere l’inviolabilità del palazzetto e portare a due i punti di vantaggio nella Finale Scudetto su Trento. Una gara dal sapore particolare che rievoca i fantasmi dell’eliminazione per 4-1 subita ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano per l’allungo in gara 2. Trento deve ritrovarsi : Tornano in campo Milano e Trento. Questa sera, al Forum, in scena gara 2 della serie di Finale Scudetto. Il primo punto se lo è aggiudicato l’Olimpia, al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Per la Dolomiti l’imperativo è quello di riscattarsi e pareggiare, prima che la serie si trasferisca in Trentino. Abbiamo ancora negli occhi la straordinaria prova di Andrew Goudelock due giorni fa: 26 punti con 10/16 al tiro e ...

Basket - gara-1 di finale scudetto : Milano-Trento 98-85. Olimpia sull'1-0 : Milano-Trento 98-85 , 15-12, 47-34; 70-52, 98-85, Milano sale sul primo gradino della lunga scala che porta al tricolore. gara-1 è del popolo biancorosso , 98-85, , esaltato dalla durezza e dal ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : non c’è storia in gara 1. Milano domina Trento grazie a un super Goudelock e vince 98-85 : L’Olimpia Milano è in vantaggio per 1-0 nella serie di Finale Scudetto. Non c’è stata storia in gara 1: la squadra di Simone Pianigiani ha comandato dal primo all’ultimo minuto, battendo la Dolomiti Energia Trentino per 98-85. Un risultato maturato grazie all’elevata intensità messa sul parquet dall’EA7, che non ha lasciato scampo ad una Trento comunque generosa, che ha provato a rimanere attaccata alla partita con ...

Basket – Finale Scudetto : Milano non dà scampo a Trento - Gara-1 finisce 98-85 per l’Olimpia : Troppa Olimpia Milano per Trento in Gara-1, gli uomini di Pianigiani non vanno mai in difficoltà e cominciano al meglio la serie Scudetto Non c’è storia in Gara-1 della Finale Scudetto del campionato di Serie A di Basket, l’Olimpia Milano strapazza Trento e compie il primo passetto verso la gloria. Decisi e concentrati fino dalle prime battute di gioco, gli uomini di Pianigiani chiudono in vantaggio di tre punti il primo quarto di ...