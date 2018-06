oasport

: #Basket, Daniel #Hackett: “Voglio rimanere all’estero, non so se al #Bamberg. Non andrò a #Bologna” - OA_Sport : #Basket, Daniel #Hackett: “Voglio rimanere all’estero, non so se al #Bamberg. Non andrò a #Bologna” - OA_Sport : Basket, Daniel Hackett: “Voglio rimanere all’estero, non so se al Bamberg. Non andrò a Bologna” - PinodragonsB : PESARO CAMP 2018 Partiti ieri e arrivati bene il gruppo dei piccoli pionieri che apre il Pesaro Camp 2018. Subito… -

(Di lunedì 11 giugno 2018)si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport” in una lunga intervista, nella quale ha parlato del suo futuro. Il cestista italiano ha detto di voler restare all’estero, anche se non è certo della sua permanenza al. Allontanate, allo stesso tempo, le voci di un suo trasferimento a Bologna. Sul suo futuro club,ha infatti dichiarato: “Uscendo in semifinale col, la squadra non si è qualificata per l’Eurolega e io ho una clausola di uscita in caso di chiamata da club che parteciperanno alla massima competizione continentale. Spero di non tornare in Italia a breve, quella di Bologna è una fantasia. Sto benee conto di rimanerci“. Sulla nazionale invece il cestista 30enne ha riferito: “Avremo due gare per le qualificazioni ai Mondiali 2019 che per noi hanno solo il fascino della sfida perché attendiamo la ...