Basi militari USA e RUSSE nel mondo Chi minaccia la pace nel mondo?

Migranti - l'ultima idea di Trump : minori trattenuti nelle Basi militari : La lotta di Donald Trump all'immigrazione clandestina non conosce sosta. Ora è il turno dei minorenni, anche loro sotto la scure del presidente degli Stati Uniti.L'amministrazione americana ha appena partorito una nuova idea : bloccare i cosiddetti "baby-immigrati" e trasferirli nelle basi militari , in apposite strutture. Secondo il Washington Post, i minorenni entrati illegalmente negli Stati Uniti (in particolare dal confine con il Messico) e ...

Niente più smartphone Huawei e ZTE nelle Basi militari americane : Dopo gli inviti di qualche mese fa, arrivano i divieti formali. Il personale delle basi militari statunitensi non potrà più acquistare cellulari e dispositivi elettronici fabbricati dalle aziende cinesi Huawei e ZTE, perché il Pentagono li considera un rischio «inaccettabile» per la sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono, Dave Eastbu...

Siria - missili contro due Basi militari. Almeno quaranta vittime : Siria , missili contro due basi militari. Almeno quaranta vittime L’attacco non è stato rivendicato, ma secondo i media Siria ni sarebbe stato condotto da USA, Gran Bretagna e Israele.Continua a leggere L’attacco non è stato rivendicato, ma secondo i media Siria ni sarebbe stato condotto da USA, Gran Bretagna e Israele.Continua a leggere

