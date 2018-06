Baseball – European Champions Cup | il resoconto delle finali

Baseball - European Champions Cup 2018 : il sogno di Rimini finisce in finale. Il Neptunus è ancora campione : Una… mazzata, nel vero senso della parola. Per raccontare la decima vittoria europea del Neptunus Rotterdam o l’11° secondo posto dei Pirati, vale la pena cominciare proprio dall’inizio, dal primo inning d’attacco riminese, dalla seconda valida della partita, quella di Alex Romero. O meglio, da quella che sarebbe stata una valida, invece si tramuta in eliminazione ed espulsione dello slugger venezuelano. Motivo? La mazza ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Rimini vince il derby con Bologna ed è in finale! : Va avanti il Rimini, verso la finale di domani: Bologna è fuori. La prima semifinale di Coppa dei Campioni se la sono messa in tasca i campioni d’Italia romagnoli, col risultato di 2 a 1. Domani dovranno giocarsi il titolo continentale con la vincente fra Neptunus Rotterdam e Rouen Huskies. L’Unipolsai, che teoricamente partiva da favorita per come si erano messe le cose a Rotterdam, esce in anticipo. L’eroe in neroarancio è ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino perde con l’Heidenheim e domani si giocherà la salvezza con Amsterdam : Vincere aiuta a vincere si dice. Ma il problema è che perdere aiuta a perdere. La difficilissima stagione della T&A San Marino prosegue maldestramente anche in European Cup dove domani i titani giocheranno addirittura per non retrocedere una sfida pazzesca contro l’L&D Amsterdam travolto dal Brno (pitcher partente sarà Quevedo). Sembra assurdo ma è così, come sono stati sovvertiti tutti i valori in un line-up dove hanno battuto ...

Baseball – European Champions Cup 2018 : ecco le quattro squadre che si contenderanno il titolo : Il resoconto della terza giornata alla European Champions Cup 2018 di Baseball Alla European Champions Cup 2018 in corso a Rotterdam sono state decretate al termine della terza giornata le quattro squadre che si contenderanno il titolo questo fine settimana. Il Rimini vince una sfida molto combattuta contro la L&D Amsterdam per 3-2 e agguanta le semifinali, in cui troverà la UnipolSai Fortitudo Bologna ad una settimana di distanza dal ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna perde 5-4 col Curaçao Neptunus Rotterdam - sarà derby con Rimini in semifinale : Partita fra due squadre già entrambe qualificate, l’ultima della prima fase. In gioco il primo posto nel girone, e l’incrocio di semifinale: con il Rouen per chi vince, col Rimini, primo nel girone A, per chi perde. E ad avere la meglio è stato il Neptunus, sull’Unipolsai per 5 a 4. Il Curaçao in particolare ha lasciato a riposo qualche titolare di peso e cambiato schieramento in difesa, affidando il monte alle seconde linee: ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Rimini batte Amsterdam nello spareggio ed è in semifinale : Dopo l’esclusione dalle semifinali dell’anno scorso, i Pirati tornano tra le prime quattro d’Europa. Lo fanno battendo 3-2 l’L&D Amsterdam (estromesso dai giochi) in quella che doveva essere una “partita-formalità” del girone ma diventata di colpo un vero e proprio spareggio dopo la pazza giornata di giovedì. A due anni dalla finale di Rimini vinta proprio dall’L&D le due squadre tornano a ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino batte il Draci Brno e chiude il girone al terzo posto : Dopo aver perso 9 delle ultime 11 partite tra campionato ed European Cup, la T&A torna alla vittoria contro il Draci Brno (12-11) e chiude al terzo posto un girone che l’aveva già matematicamente bocciata dopo le partite di giovedì. E’ stata una gara un po’ in linea con la stagione dei titani che non riescono ancora a trovare l’equilibrio nelle tre fasi di gioco. Alle prestazioni brillanti dei pitcher non ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna batte San Marino ed è in semifinale : L’Unipolsai vince – anzi, quasi stravince – sulla T&A, e per lei è sostanzialmente semifinale di coppa. Per il San Marino – una sola valida in meno – incredibilmente a corto di lanciatori, una resa al 7°, e adesso solo una somma di miracoli potrebbe ancora rimetterlo in gioco. All’inizio è stata sfida di lanciatori, fra Jimenez e Martinez, a suon di strikeout: 7 a 8, a fine 4°. Mentre però il pitcher della ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : la sconfitta con l’Heidenheim complica i piani di Rimini. Domani spareggio contro Amsterdam : Nello spazio di sole 24 ore è clamorosamente cambiato lo scenario del girone A di European Cup e dei Pirati. La cosa certa è che una tra Rimini e L&D Amsterdam resterà fuori dalle prime quattro. Perché entrambe sono scivolate su due enormi bucce di banana: prima gli olandesi travolti 8-1 dagli Huskies, poi i campioni d’Italia battuti 3-1 dall’Heidenheim. E quindi mentre Domani alle 13 tedeschi e francesi si giocheranno un ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : la T&A San Marino lascia strada al Neptunus : In Italia o in Europa non fa differenza. La T&A gioca match pari contro i suoi avversari, tocca lo stesso numero di valide del Neptunus Rotterdam, ma alla fine il risultato (3-0) è determinato dai dettagli, dalla capacità di mandare a punto i corridori sulle basi quando si presenta l’occasione. Alla fine sono 10 gli uomini lasciati sulle basi dai titani al debutto nel girone di ferro, 10 come gli strike-out subiti, più o meno in linea ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : a Rimini bastano tre inning per battere Rouen : Il manager del Rouen Huskies forse non aveva preso le informazioni giuste su Alex Romero. Da oggi comunque avrà imparato a conoscerlo. bastano tre giri di mazza dello slugger venezuelano, infatti, e la partita inaugurale dei Pirati contro i francesi diventa una formalità. Fuoricampo da due punti al primo inning, doppio con rbi al secondo e singolo con altri due punti battuti a casa al terzo. I suoi compagni lo appoggiano nel modo migliore, con ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : l’UnipolSai inizia con una vittoria 4-1 sul Brno : Tutto è bene quel che “comincia” bene. vittoria per 4 a 1 sul Draci Brno per l’Unipolsai nell’incontro che apriva la Coppa dei Campioni a Rotterdam. Per più di metà partita però i bolognesi hanno faticato assai, contro i lanci di Roemer, ex triplo A e miglior lanciatore del campionato ceco. Meno valide degli avversari, come sarà peraltro anche alla fine, e addirittura sotto nel parziale al 5°, nonostante la buonissima ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna - Rimini e San Marino alla conquista dell’Europa : La stagione per club di Baseball è al giro di boa. Il girone d’andata della Serie A1 si è concluso nello scorso weekend e questa settimana ci sarà dunque la pausa dedicata alle competizioni continentali. Mercoledì a Rotterdam scatterà la European Champions Cup: cinque giorni intensi, fino a domenica, in cui otto squadre si contenderanno il titolo di campione d’Europa. Sulla carte due le rappresentanti italiane, ma di fatto tre, ...