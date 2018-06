BANCHE E POLITICA Popolari | Bcc | Cdp-Mps | dove punta la ' riforma della riforma' del

La crisi politica fa volare lo spread : BANCHE ko e Borsa in rosso : A rassicurare i mercati non basta l'incarico del Quirinale a Carlo Cottarelli per un governo tecnico che porti il paese fino alle elezioni e neppure le parole del premier designato "l'economia ...

BANCHE a picco in Borsa - ma la colpa non è solo della politica : Il mercato punisce gli istituti di credito. Perché il boom dei profitti del primo trimestre si spiega anche con operazioni straordinarie E la ristrutturazione del settore, avviata con colpevole ritardo, non è ancora stata completata Parte la dieta di Btp "

BORSA MILANO in calo con petrolifere e BANCHE - focus su politica : Seduta di vendite a PiazzaAffari dove tengono banco le vicende politiche italiane e inparticolare i timori del mercato per un governo euroscettico.

Borse Europa spinte da auto - BANCHE - occhi su politica Italia : L'azionario europeo è ai massimi dall'inizio di febbraio sostenuto dai rialzi di auto e banche, mentre i titoli Italiani sono in ripresa dopo la caduta di ieri per le preoccupazioni degli investitori ...

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - BANCHE in allarme. Fitch critica governo : Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega, dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo

Mps - il tracollo in borsa figlio del rapporto malato tra BANCHE e politica : Ennesima giornata difficile per Mps in borsa. I titoli della banca senese sono stati lungamente sospesi per eccesso di ribasso e hanno poi terminato la seduta in calo dell’8,8% a 2,92 euro con oltre 9 milioni di pezzi scambiati. Il tentativo di ripresa delle quotazioni iniziato la scorsa settimana con la diffusione di conti trimestrali in utile pare già abortito. A riportare il titolo sulla terra le dichiarazioni dell’onorevole leghista Claudio ...

Borsa Milano negativa - BANCHE deboli su politica - vola Vittoria... : Piazza Affari avvia le contrattazioni in ribasso, zavorrata dalle indiscrezioni sulla bozza del contratto di governo M5s-Lega. Ne risentono soprattutto le banche.

Iran e crisi politica affossano Piazza Affari. Giù BANCHE e Tim : L'incertezza politica italiana non pesa solo sul mercato azionario manche sullo spread che torna sopra quota 130 punti base. Il rendimento dei Btp decennali avanza all'1,83%, un livello non più ...

BANCHE E POLITICA/ Il venerdì nero dei banchieri e i magistrati nell'Italia di mezzo : Alessandro Profumo a giudizio per i derivati Mps, Giovanni Bazoli per le assemblee Ubi: magistrati a gamba tesa sui banchieri 'old' nel vuoto di governo. di NICOLA BERTI

Politica e BANCHE - quanti danni : Intanto la Spagna ci sorpassa - : Due campioni di scienza, non certo di Politica o economia verrebbe da chiosare. Ma mi astengo. https://tradermania.wixsite.com/tradermania

La Bce interroga le BANCHE sulla cyber security. Nowotny : 'È tempo per una svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...