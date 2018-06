Banche alla riscossa S&P | risentono delle turbolenze di mercato

Spread su - allarme Banche : "Tassa sull'Italia" : Lo Spread che cresce "è preoccupante per la Repubblica, che viaggiava in una direzione di maggiore benessere per tutti, soprattutto per chi ha più bisogno. Lo Spread è una tassa che la Repubblica paga ...

Conte oggi alla Camera : "Rivedremo le riforme per le Banche popolari" : Dopo aver incassato la fiducia del Senato con 171 sì, Giuseppe Conte e i suoi ministri sono andati oggi alla Camera per ottenere il via libera definitivo e dare pieni poteri al nuovo governo. Diversi i punti toccati dal premier nel suo discorso, dalla giustizia alla mafia, dall'immigrazione al sud. Ma anche il reddito di cittadinanza? e il tema delle banche: "È opportuno distinguere fra banche che erogano credito e sono caratterizzate a livello ...

Allarme Banche : in 8 anni persi 44mila posti di lavoro : Lavorare in banca è sempre stato sinonimo di sicurezza, un posto fisso che nell'ultimo periodo sembra svanire. Negli ultimi otto anni sono andati persi 44mila posti di...

Banche - sì dell' Ecofin alla riduzione dei rischi. L'Italia si astiene : Politica europea. Via libera dall''Ecofin al "pacchetto bancario" pensato per ridurre i rischi. La maggior parte dei ministri europei dice sì, mentre Italia e Grecia si astengono. Tra le novità, l'...

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - Banche in allarme. Fitch critica governo : Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega, dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo

Allarme Bankitalia su Fintech : 'minaccia sopravvivenza Banche' : ... perchè consente alle ' banche e intermediari di ridurre coste e migliorare la qualità dei loro servizi , con ampi vantaggi anche per consumatori, società e intere economia', Panetta non ha comunque ...

Bari - cinghiali sfuggiti alla cattura Banchettano in via Carlo Massa : 'Sei o sette cinghiali sono già stati portati a Foggia', ha detto ieri mattina il Sindaco di Bari a chi gli sottoponeva la questione della selvatica invasione del quartiere San Paolo. Il problema sono ...

Perché la PSD2 è un'opportunità per le Banche - e spiana la strada alla trasformazione digitale - - Economyup : ...strada all'innovazione nelle banche E le banche? Come stanno reagendo a questa ventata di innovazione? La regolamentazione dei servizi di pagamento è anche frutto dell'interesse che arriva dal mondo ...

Banche - Beppe Ghisolfi a Genova : "Educazione finanziaria e semplicità sono gli antidoti alla sfiducia" : Ecco perché è importante riagganciare la dimensione umana dell'economia , a partire dal sistema bancario'. Presente in sala anche l'assessore regionale Ilaria Cavo , che ha accolto l'invito a ...

Italia - Eurostat lancia allarme su deficit 2017. Pesa salvataggio Banche venete : Teleborsa, - Il salvataggio delle banche venete non passerà inosservato per i conti pubblici dell'Italia. Il Paese nel 2017 dovrà fare i conti con 4,7 miliardi di euro in concessi a Intesa Sanpaolo ...