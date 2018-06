Balzo del 3 | 42% per il Ftse Mib

Balzo delle startup innovative : È online la 15a edizione del rapporto trimestrale sui trend demografici e le performance economiche delle startup innovative italiane, che presenta dati aggiornati al 31 marzo 2018. Il rapporto, ...

Napoli - escalation incredibile in 10 anni : il grande miracolo del presidente De Laurentiis - Balzo nel Ranking Uefa - nessun club italiano è cresciuto così tanto : Una crescita impressionante per una della più importanti realtà del calcio italiano e non solo. Stiamo parlando del Napoli del presidente De Laurentiis, il numero uno azzurro è stato protagonista di un grande miracolo, quello di portare il Napoli ad alti livelli, anzi altissimi, dall’incubo della Serie C fino a lottare per lo scudetto ed essere protagonista in Champions League. Il Napoli è il club italiano che è cresciuto di più nella ...

USA - Balzo delle spese per le costruzioni : Teleborsa, - Balzano le spese per le costruzioni in USA nel mese di aprile . Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.310,4 miliardi di dollari con una variazione dell'1,...

USA - Balzo delle spese per le costruzioni : Balzano le spese per le costruzioni in USA nel mese di aprile . Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, sale a 1.310,4 miliardi di dollari con una variazione dell'1,8% rispetto ...

Inflazione - a maggio prezzi in crescita dell’1 - 1%. Balzo del carrello della spesa : +1 - 9% : In aprile l’aumento ersa stato dello 0,5%. Vola il carrello della spesa (+1,9%). I rincari interessano soprattutto alimentari non lavorati e beni energetici...

Piazza Affari : un rimBalzo del gatto morto? I driver di domani : Come già segnalato nelle rubriche degli ultimi giorni, è bene adottare una grande cautela in questa fase di mercato, dominata essenzialmente dalla situazione politica nel nostro Paese. Eventuali ...

Coldiretti - dazi : Balzo del 6% del Made in Italy USA nonostante Trump : balzo del 6% per le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno registrare un nuovo record storico nonostante le tensioni commerciali generate dalla minaccia di dazi da parte del Presidente Usa Donald Trump. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati relativi al commercio estero ad aprile divulgati dall’Istat. Fuori dall’Unione Europea gli Stati Uniti sono di gran lunga il principale mercato di riferimento per il Made ...

Football Club Frascati (Juniores) : Del Balzo - vogliamo la Coppa Primavera : Roma – Sta per concludersi il primo anno di attività per la Juniores regionale C del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Gianfranco Di Carlo, dopo un discreto campionato, si sono tuffati nell’avventura della Coppa Primavera. Una competizione studiata dal comitato regionale per tenere impegnate le squadre che non avevano l’impegno della “post-season”. Il gruppo frascatano ha avuto un rendimento molto positivo nel girone di ...

Tiffany : indicazioni trimestrali positive - Balzo del titolo nel pre-mercato : indicazioni migliori della attese spingono Tiffany & Co. nel pre-mercato. La catena di gioiellerie ha annunciato di aver terminato i tre mesi al 30 aprile con un utile netto di 142,3 milioni di ...

Il Balzo della Lega : supera il 25 per cento. M5S perde un punto : ... il 25,4 per cento , un elettore su quattro, , che consolida Matteo Salvini nel ruolo di protagonista assoluto della scena politica nazionale. Il raffronto con il Movimento 5 Stelle, e con Luigi Di ...

Governo - il Balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

Auto - Balzo delle vendite in Ue : +9 - 6% ad aprile : Il mercato delle Auto nell'Ue mostra, ad aprile, un forte ritorno alla crescita con +9,6%, dopo che la domanda era diminuita a marzo. Sono state immatricolate 1.306.273 nuove Auto ad aprile, da quanto ...

Auto : Balzo del mercato Europa - +9 - 6% vendite aprile : balzo del mercato europeo dell'Auto nel mese di aprile. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.659, il 9,6% in più dello stesso mese del 2017. Il totale dei ...

Auto - Balzo del mercato Europa : +9 - 6% vendite aprile : balzo del mercato europeo dell'Auto nel mese di aprile. Secondo i dati Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta sono state 1.348.