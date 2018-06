Baglio PD | Uniti si riparte | vittoria al Municipio VIII

romadailynews

(Di lunedì 11 giugno 2018) Roma – Valeria, Consigliera capitolina del Partito Democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Buongiorno Roma! Il risultato delle urne nei due Municipi romani ci dimostra chesi. Il centrosinistra vince al primo turno incon Amedeo Ciaccheri, il mio, il territorio a cui sono legata da sempre. Bellissimo anche il risultato di Giovanni Caudo in IIIa cui dobbiamo tutti insieme dare forza per la volata finale nel ballottaggio del 24”. “Il Pd e’ il primo partito, incon oltre il 25% grazie al lavoro di squadra di Luca Bortolani e del gruppo del Pd Roma 8. Dati che testimoniano la sonora bocciatura dell’arroganza del M5S e della loro incapacità di tradurre la protesta in capacita’ di buon governo. Avanti tutti insieme, ripartiamo dai territori!”. L'articolo...