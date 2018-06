Auto – Subaru Impreza nominata dal Kelley Blue Book una delle auto sotto più “cool” del

Auto – Record di vendite nel mese di maggio per SUBARU of America : maggio da Record per SUBARU of America: le vendite mensili sono aumentate del 7,2% rispetto a maggio 2017 L’anno fiscale 2017-18 si è appena concluso con dati strabilianti per il mercato SUBARU negli States e il trend positivo non da cenni di cedimento. Anzi! maggio appena concluso ha fatto registrare, infatti, 60.146 unità vendute. Si tratta del miglior maggio di sempre, con un incremento del 7,2% rispetto allo stesso mese dell’anno ...

Auto – Summer Check 2018 Subaru al via il 15 giugno : Parte il 15 giugno l’edizione 2018 dell’operazione di successo Summer Check by Subaru Subaru Italia rinnova l’operazione che sta avendo sempre più successo negli anni: il Summer Check. In un arco temporale di 3 mesi – dal 15.06 al 15.09.18 – sarà possibile passare da una delle officine Autorizzate Subaru che aderiscono all’iniziativa, sparse nel territorio italiano, per poter effettuare un Check completo gratuito della ...

Auto – Ultimissime WRX STI Legendary Edition disponibili per celebrare l’icona sportiva SUBARU : I 55 esemplari di WRX STI Legendary Edition realizzati per il mercato Italiano sono quasi esauriti Per celebrare la conclusione della commercializzazione in Europa di un’Auto divenuta nel tempo un’icona fra le sportive avendo vinto 6 titoli mondiali Rally e 5 edizioni della 24 Ore del Nurburgring (l’ultima lo scorso 13 Maggio), SUBARU Italia ha lanciato una versione speciale di WRX STI, rinominata Legendary Edition, disponibile per il mercato ...

Subaru ASCENT : la casa Automobilistica inizia la produzione del nuovissimo SUV negli USA : La casa automobilistica giapponese ha iniziato la produzione della Subaru ASCENT nel suo impianto statunitense nell’Indiana Il 7 maggio scorso, la prima ASCENT prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio SIA (Subaru of Indiana Automotive Inc.). L’ASCENT è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l’obiettivo di una crescita sostenibile nella ...