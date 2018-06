Auto si ribalta in via Milano | il conducente prima si allontana | poi torna sui suoi passi

Autostrada A10 - camion si ribalta : chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio verso Genova : Tags: a10 Arenzano Autostrada Autostrada chiusa camion si ribalta cronaca Genova incidente notizie liguria Precedente

Saluzzo - scontro tra Auto e furgone che si ribalta vicino alla caserma dei pompieri : Incidente questa mattina , martedì 5 giugno, sulla strada provinciale 161, nei pressi del Centro Calor e vicino alla caserma dei vigili del fuoco di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Coinvolte un'...

Auto si ribalta sulla statale 18 - muore 30enne : E' di un morto il bilancio di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio tra Belvedere e Diamante, nel Cosentino. E' accaduto sulla statale 18, dove un'Auto che procedeva in direzione nord, dopo aver ...

L’Auto si ribalta e finisce fuori strada : Enzo muore a 21 anni : L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 89 che collega Apricena a San Severo, nel Foggiano, ed è costato la vita al giovane Enzo Sacco. La sua vettura ha sbandato e si è capovolta più volte senza lasciargli scampo.Continua a leggere

L'Auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

L'Auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

Talamone - grave incidente : si ribalta Auto con tre ragazzi a bordo - uno è grave / FOTO : Talamone , Grosseto, , 27 maggio 2018 - grave incidente stradale a Talamone , sulla strada provinciale davanti al Camping Village Talamone. Per motivi ancora da accertare, un'auto si è cappottata: il ...

Genova - Auto si ribalta sull’A26 : un morto e tre feriti : Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti Continua a leggere L'articolo Genova, auto si ribalta sull’A26: un morto e tre feriti proviene da NewsGo.

Tragico schianto in Autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

Autobus Flixbus si ribalta sulla A4 - 26 feriti : uno è grave : Un Autobus di linea è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L'incidente ha causato 26 feriti di cui uno molto grave,...

Auto si ribalta sulla Siena-Firenze : Nuovo incidente sull'Autopalio la notte del 17 maggio.I vigili del fuoco di Poggibonsi, sono intervenuti intorno alle 1.50 sulla Firenze Siena tra le uscite Colle Nord e Colle Sud direzione Siena per ...

Incidente stradale/ Noventa di Piave - Auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato : morto 31enne : Incidente stradale a Noventa di Piave: auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato, morto 31enne. Le ultime notizie: violento frontale a Villa Santina, salvi i due automobilisti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:02:00 GMT)

Camion ribaltato lungo l'Autostrada A26 : ferito l'autista : Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al ribaltamento di un autoarticolato lungo l'autostrada A26. L'incidente si è verificato nel tratto compreso fra Occimiano e Casale in direzione ...

Si ribalta in Auto - ragazza muore sotto gli occhi del marito : Una ragazza di 22 anni, Giada Uggenti, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 16 maggio, sulla strada provinciale che collega Ostuni a...