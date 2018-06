Aumento di capitale : Enertronica rettifica il prezzo delle azioni : Enertronica rettifica il prezzo dei titoli, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 11 giugno. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 1. prezzo di ...

Aumento di capitale AS Roma : sottoscritto l’86% dell’offerta in opzione : Già raccolti 99 milioni di euro, grazie al socio di maggioranza. I diritti non esercitati saranno offerti in borsa da Banca Imi L'articolo Aumento di capitale AS Roma: sottoscritto l’86% dell’offerta in opzione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - giorni decisivi : Aumento di capitale di Yonghong Li o passaggio a Elliot. Gli scenari : Siamo ad un punto di svolta per il Milan : l'ultimo consiglio di amministrazione, quello di venerdì scorso , è stato molto animato. Il Cda, dopo il "no" da Nyon, ha messo alle strette il presidente ...

Bomi Italia - concluso con successo l'Aumento di capitale : Teleborsa, - Bomi Italia rende noto che si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione relativi all'offerta agli aventi diritto di massime n. 1.666.265 nuove azioni, rivenienti dall'...

Italia Independent - via libera Assemblea a Aumento di capitale : Disco verde dall'Assemblea di Italia Independent al bilancio 2017 e alla ricapitalizzazione. In particolare è stato approvato in sede straordinaria l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via ...

Roma - iniziato il 21 maggio l’Aumento di capitale da 115 milioni : Il Consiglio di Amministrazione del club ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale della società, che andrà dal 21 maggio al 7 giugno. L'articolo Roma, iniziato il 21 maggio l’aumento di capitale da 115 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Aumento di capitale : A.S. Roma rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - A.S. Roma rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 21 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...

Astaldi - ok del CdA all'Aumento di capitale da 300 milioni di euro : Via libera del Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. all' aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di euro 300 milioni , volto al rafforzamento della struttura ...

Vino - Zonin1821 valuta nuovo investitore e Aumento di capitale : Vicenza, 15 mag. , askanews, Zonin1821 ha al vaglio una serie di proposte per l'ingresso di un investitore al quale riservare un aumento di capitale con l'immissione di risorse finanziarie per ...

Vino : Zonin1821 - Aumento di capitale ed arrivo investitore : Vicenza, 15 mag. (AdnKronos) – Zonin1821 ha al vaglio una serie di proposte per l’ingresso di un investitore al quale riservare un aumento di capitale con l’immissione di risorse finanziarie per supportare l’importante piano di crescita e di sviluppo internazionale del Gruppo.Zonin1821, che nel 2017 aveva annunciato l’ambizioso progetto vinicolo ‘Dos Almas” in Cile, mira così a espandere e consolidare ...

Aumento di capitale : Bomi Italia rettifica il prezzo dei titoli : Teleborsa, - Bomi Italia rettifica il prezzo delle azioni, a seguito dell'Aumento di capitale che partirà lunedì 7 maggio. Sui prezzi, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a ...