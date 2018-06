Attivare O Disattivare Dark Mode Su macOS Mojave 10 14

Trucco Oreo per Samsung Galaxy S8 e S9 : disAttivare notifica delle app in background : Sia sul Samsung Galaxy S8 che sull'S9, oltre che su tutti gli altri smartphone Android aggiornati all’ultima major-release Oreo, vige una funzionalità specifica di questa versione biscottata che si pone l'obiettivo di allertare gli utenti contro possibili applicazioni sospette, allo scopo di salvaguardare la durata della batteria. Trattasi di una notifica fissa, segnalante le app in quel momento eseguite in background (alcune delle quali ...

DisAttivare la segreteria telefonica di Iliad? Ecco la procedura per farlo : Volete Disattivare la segreteria telefonica della vostra SIM Iliad ma non sapete come farlo? Ecco la semplice procedura da seguire per togliere anche il servizio "Ti ho cercato". L'articolo Disattivare la segreteria telefonica di Iliad? Ecco la procedura per farlo proviene da TuttoAndroid.

Come disAttivare Face ID o Touch ID su iPhone : Il Touch ID di Apple ci permette di proteggere il nostro iPhone o iPad con la propria impronta digitale. Recentemente, con la realizzazione di iPhone X, è stato introdotto il Face ID. Si tratta di una nuova tecnologia che ci permette di sbloccare l’iPhone utilizzando il nostro viso. Tuttavia, molti utenti continuano a preferire l’utilizzo di una password numerica o di una password alfanumerica. È consigliabile utilizzare un codice di ...

Come disAttivare Gutenberg su WordPress 5 : Gutenberg sarà il nuovo editor di testo di WordPress 5.0 ma è possibile disattivarlo e riavere il vecchio editor se non vi piace quello nuovo utilizzando un semplice plugin Come disattivare Gutenberg su WordPress 5.0 Gutenberg, il nuovo editor di testo, debutterà in WordPress 5.0, che cambierà completamente il modo di creare ogni singola pagina su […]

Come disAttivare la schermata di blocco in Windows 10 : Quando si avvia il PC con Windows 10 non è possibile immettere immediatamente la password, ma occorre necessariamente passare prima attraverso una schermata cosiddetta di blocco. Con l’aggiornamento di aprile ad ogni avvio o riavvio appare un’immagine differente, ma è possibile disabilitarla per un accesso diretto al prompt per immettere la password. Come eliminare schermata di blocco in Windows 10 Per poter vedere Come eliminare la ...

Come disAttivare l’anteprima delle schede in Microsoft Edge : Avere un’anteprima delle schede aperte in secondo piano nel browser può essere molto utile; Microsoft Edge offre questa pratica funzionalità ma, ad onor del vero, posizionarsi involontariamente col mouse su una scheda in secondo piano e visualizzarne un’anteprima che altera la visuale del lavoro può provocare distrazioni e perdite di tempo. Se appartenete alla schiera di chi trova le anteprime una distrazione allora siete ...

Nap Alarm Clock permette di disAttivare la sveglia con un sorriso : Nap Alarm Clock è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una sveglia che può essere disattivata in vari modi. E' possibile zittirla con la modalità "smile" facendo un sorriso allo smartphone, scuotendo il dispositivo oppure con la classica modalità tramite swipe, utile anche per lo snooze. L'articolo Nap Alarm Clock permette di disattivare la sveglia con un sorriso proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 April Update e privacy : come disAttivare la Timeline (cronologia) : L’aggiornamento di Aprile 2018 è partito il 30 Aprile, se non lo hai ancora ricevuto c’è un modo per forzarlo e aggiornare subito, altrimenti ecco alcune cose che dovresti sapere sulla privacy di Windows 10 April Update e la Timeline o cronologia, se preferisci. Vediamo come mantenere la privacy il più possibile anche se non del tutto, purtroppo. Windows 10 April Update: a cosa serve la Timeline Per capire di cosa sto parlando ...

Come disAttivare notifiche su iPhone e iPad : Spesso si hanno così tante app o servizi attivi che siamo costantemente disturbati da tintinnii e musichette varie, e se siete qui allora ne avete davvero abbastanza! In questa guida infatti, vi insegneremo Come disattivare notifiche su iPhone e iPad in pochi e semplici passaggi, e in seguito vedremo anche Come modificarle in base alle vostre preferenze. Il sistema della mela morsicata infatti prevede la completa gestione delle notifiche in ogni ...

Huawei P20 Attivare o disAttivare avviso di chiamata : Huawei P20 rispondere a una telefonata mentre si sta già parlando al telefono Come Mettere in attesa una telefonata per rispondere ad altra telefonata in arrivo.

DisAttivare AdBlock oppure no? Storia di pubblicità - siti Web e Google : Disattivare AdBlock, si o no? Il blocco indiscriminato delle pubblicità presenti in rete sui siti Web fa bene ad Internet e ai suoi naviganti oppure è deleterio? Chi blocca AdBlock e simili limita la libertà degli utenti oppure fa bene? Disattivare AdBlock o lasciarlo abilitato, perché Google è responsabile Su questo argomento se ne leggono di tutti i colori, è uno di quegli hot topics su cui non si smetterà mai di dialogare (quando si dialoga) ...

Google Fotocamera si aggiorna reintroducendo l’opzione per disAttivare il doppio tocco : Google è corsa ai ripari, seppur non velocemente, e ha sistemato il problemino introdotto con la precedente versione di Google Fotocamera con un nuovo aggiornamento, numero 5.2.022. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna reintroducendo l’opzione per disattivare il doppio tocco proviene da TuttoAndroid.

DisAttivare Aggiornamenti Windows 10 Con StopUpdates10 : StopUpdates10: un programma leggero, veloce e gratuito per bloccare e Disattivare tutti gli Aggiornamenti di sistema su Windows 10. Vuoi bloccare tutti gli Aggiornamenti automatici di Windows 10? Ecco il modo più veloce Windows 10 Disattivare o Bloccare Aggiornamenti Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai nostri lettori. Oggi in particolare andremo a vedere come bloccare […]