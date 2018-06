Attacco di Trump alla Germania | Paghi di più per la Nato

Nuovo Attacco di Trump alla Germania : “Paghi di più alla Nato” : Nuovo attacco di Trump alla Germania: “Paghi di più alla Nato” Nuovo attacco di Trump alla Germania: “Paghi di più alla Nato” Continua a leggere L'articolo Nuovo attacco di Trump alla Germania: “Paghi di più alla Nato” proviene da NewsGo.

Nuovo Attacco di Trump alla Germania : 'Paghi di più alla Nato' : La battaglia di Trump contro la Germania prosegue anche dopo il G7. Il presidente Usa lancia un Nuovo anatema: "La Germania paga l'1% , lentamente, del suo Pil alla Nato, mentre noi paghiamo il 4% di ...

Putin all'Attacco di Trump : i dazi sono sanzioni mascherate : Ma questi metodi non sono nell'interesse di nessuno, solo col dialogo e la cooperazione si può avanzare l'economia mondiale. Ora però qualcosa si muove poiché alcuni nostri partner in Europa iniziano ...

Trump al contrAttacco : New York. Rifacendosi alle vecchie massime di Roy Cohn (“se qualcuno ti dà un pugno, dagliene uno indietro dieci volte più forte, anche se hai torto”) e ai nuovi consigli di Rudy Giuliani, regista della linea difensiva sulla “caccia alle streghe”, Donald Trump ha imbastito nel fine settimana l’attac

Tillerson : Attacco indiretto a Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Londra - 60° omicidio da inizio 2018. Trump all’Attacco : “Non hanno armi - ma hanno i coltelli” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Ex capo dell’Fbi all’Attacco di Trump : Washington, 16 apr. (AdnKronos/Dpa) – James Comey all’attacco di Donald Trump. Secondo l’ex direttore dell’Fbi è possibile che i russi abbiano materiale compromettente sul presidente Usa che sarebbe quindi ricattabile. “Credo che sia possibile che abbiano qualcosa”, ha risposto a una domanda durante l’intervista andata in onda sull’Abcnews, sottolineando che è una cosa “sconvolgente” ...

SIRIA - ASSAD : “RAID? FALLIMENTO DELL’OCCIDENTE”/ Sanzioni Usa contro la Russia : Trump - “Attacco perfetto” : Bombardamenti in SIRIA: ASSAD, "raid FALLIMENTO dell'Occidente". Trump-Francia-GB, "attacchi necessari e riusciti". Nuove Sanzioni Usa contro la Russia, Putin "attacchi porteranno caos"(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 19:45:00 GMT)

Siria : Salvini contro l'Attacco - Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump : USA, Inghilterra e Francia attaccano la Siria e il centrodestra italiano si divide. La politica estera della Lega di Salvini non sembra essere la stessa di Forza Italia e non è un bel segnale in vista della formazione di un presunto nuovo governo. Ieri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato che rispetto ad una settimana fa non siano stati fatti passi avanti e il quadro rimane molto intricato. Salvini invita Silvio ...

SIRIA - Attacco USA : RAID SU DAMASCO/ Ma Trump voleva un'azione più estesa per mettere fuori gioco Assad : SIRIA, ATTACCO Usa con Francia e Gran Bretagna: RAID su DAMASCO. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Siria - Attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Bombe sulla Siria - Trump festeggia ma l'Attacco potrebbe essere illegittimo : Donald Trump festeggia su Twitter dopo la pioggia di missili caduta nella notte sulla Siria. Il presidente degli Stati Uniti ha twittato “missione compiuta”, ringrazione la Francia e la...

Raid con 120 missili in Siria. Trump : Attacco perfetto - missione compiuta. Ma il presidente voleva fare di più : Scatta nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Almeno 120 missili su tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali»...

Trump trionfante dopo l'Attacco : "In Siria missione compiuta" : trionfale il tono del tweet a cui Donald Trump affida la sua reazione dopo l'attacco che nella notte gli Stati Uniti hanno portato sulla Siria, con l'aiuto di Francia e Gran Bretagna. Il presidente ...