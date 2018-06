Atletica – Ostrava promette spettacolo | poker di azzurri in gara

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Quartastagionale di Crippa dopo tre record personali: mercoledì 13 giugno, in Repubblica Ceca, al via con Lorenzo Dini sui 3000. Fassinotti nell’alto, Magnani sui 1500, torna il cubano Echevarria (8,83 a Stoccolma) nel lungodiin un meeting ricco di stelle. Mercoledì 13 giugno a, in Repubblica Ceca, attesi quattro atleti italiani nell’edizione numero 57 del Golden Spike, quinta tappa stagionale del World Challenge IAAF. Sulla pedana dell’alto in azione Marco Fassinotti, alla ricerca di un nuovo progresso dopo il 2,25 di giovedì in Diamond League a Oslo con cui ha aggiunto un centimetro all’esordio di fine maggio (2,24 a Rieti). Il 29enne torinese dell’Aeronautica, secondo di sempre in sala a livello nazionale (2,35 di personal best) e all’aperto (2,33) oltre che ex recordman italiano, dopo un infortunio è tornato a quota 2,29 nella scorsa estate con ...