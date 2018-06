Atletica – Ostrava promette spettacolo - poker di azzurri in gara : Quarta gara stagionale di Crippa dopo tre record personali: mercoledì 13 giugno, in Repubblica Ceca, al via con Lorenzo Dini sui 3000. Fassinotti nell’alto, Magnani sui 1500, torna il cubano Echevarria (8,83 a Stoccolma) nel lungo poker di azzurri in un meeting ricco di stelle. Mercoledì 13 giugno a Ostrava, in Repubblica Ceca, attesi quattro atleti italiani nell’edizione numero 57 del Golden Spike, quinta tappa stagionale del World Challenge ...