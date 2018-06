Astronomia | i giganti gentili di Chajnantor FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Molti telescopi sono formati da specchi o antenne multiple e non solo da un’unica struttura. Il Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, situato presso l’Osservatorio Paranal dell’ESO in Cile, ne è un ottimo esempio. Il VLT è composto da quattro telescopi principali e da quattro piccoli telescopi mobili ausiliari: otto strutture individuali in totale. Tuttavia tutto ciò è niente rispetto ad ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), che si trova sull’altopiano dinelle Ande cilene, che comprende ben 66 antenne! Anche individualmente, le antenne ALMA hanno dimensioni impressionanti. L’altopianosi trova a un’altitudine di 5000 metri, con la sua Operations Support Facility (OSF) ad un’altitudine (ancora considerevole) di 2900 metri. Poiché le antenne non sono assemblate sull’altopiano, ciò ha richiesto un approccio ...