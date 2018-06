Astronomia | Giove | la missione Juno prolungata di 3 anni

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ladella Nasa, che ha come obiettivo primario, è statafino al luglio 2021: grazie a questa proroga “potranno arrivare nuove sorprese da questo mondo lontano“, ha dichiarato Thomas Zurbuchen, amministratore associato del Direttorato delle missioni scientifiche della Nasa a Washington. La decisione dell’Agenzia statunitense si deve al fatto che alla sonda occorre più tempo del previsto per raccogliere tutte le informazioni programmate. A fine 2016 un problema al motore principale aveva costretto a un cambio di programma: la sonda è stata portata a un’orbita più alta e impiega 53 giorni per completare una rotazione intorno al pianeta, anziché i 14 giorni inizialmente programmati e di conseguenza è necessario più tempo per raccogliere tutti i dati scientifici. Il prolungamento della“consentirà di completare gli ...