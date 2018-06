Astrofisica | Italia festeggia 10 anni lancio missione Nasa Fermi

L’Astrofisica Marica Branchesi : “La rivista Time mi incorona ma l’Italia dimentica la scienza” : «A tra poco. Sto andando a prendere i bambini all’asilo». Una delle 100 personalità al top del mondo, secondo la rivista «Time», mi risponde così e la sua voce squillante si materializza, puntuale, dopo mezz’ora. Diego e Damian, tre anni e un anno e mezzo, sono a casa, ma presto potrebbero ripartire per qualche laboratorio, in Europa o negli Usa, a...

Marica Branchesi - l'Astrofisica italiana nella top 100 del Time : "Il nostro paese dimentica la scienza" : "Io rappresento non solo me stessa, ma il lavoro che 'è dietro lo studio delle onde gravitazionali. È una grande comunità, che però nessuno vede". Lo dice alla Stampa, Maria Branchesi, incoronata da Time tra le 100 persone più influenti al mondo. "L'Italia - ammonisce Branchesi - deve sapere il valore dei suoi scienziati, non solo in astronomia e in fisica. Ma non sa riconoscerli".I no-vax e i cultori delle ...

“In Italia troppa superficialità sulla scienza”. Cosa dice Marica Branchesi - l’Astrofisica che piace a Time : “L’Italia non sa riconoscere il valore dei suoi scienziati. E non solo in astronomia e fisica”. Eppure “ce ne sono di bravissimi”. Più che un affondo è un’amara considerazione quella di Marica Branchesi, astrofisica appena eletta da Time tra le 100 personalità più influenti al mondo. Non lo dice da cervello in fuga: la Branchesi si divide tra l’Italia e la gli Stati Uniti ...

Astrofisica - Marica Branchesi tra le 100 persone più influenti al mondo : “L’Italia deve sapere il valore dei suoi scienziati - ma non sa riconoscerli” : Marica Branchesi, l’Astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top ...

